ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 3 جنيهات

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ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 3 جنيهات

ارتفعت أسعار الذهب في منتصف، تعاملات اليوم الخميس في مصر بنحو 3 جنيهات بعد أن سجلت بالأمس تراجعا بنحو 11 جنيها على الأقل فى الجرام الواحد.

وسجل الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، انخفاضا ووصل إلي 690 جنيها بعد أن كان 697 جنيها أمس، بفارق 3جنيها ت.

وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 نحو 788 جنيها بمحلات الصاغة مقابل 798 جنيها.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 إلي 592 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأقل فئة 461 جنيها.

ووصلت قيمة الجنيه الذهب لـ 5520 جنيها و أوقية الذهب بـ 24.525ألف جنيه، و كيلو الذهب بـ 788,517جنيها.

المصدر: صدى البلد

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