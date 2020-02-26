ارتفعت أسعار الذهب في منتصف، تعاملات اليوم الخميس في مصر بنحو 3 جنيهات بعد أن سجلت بالأمس تراجعا بنحو 11 جنيها على الأقل فى الجرام الواحد.
وسجل الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا، انخفاضا ووصل إلي 690 جنيها بعد أن كان 697 جنيها أمس، بفارق 3جنيها ت.
وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 نحو 788 جنيها بمحلات الصاغة مقابل 798 جنيها.
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التعليقات على ارتفاع سعر الذهب اليوم الخميس في مصر 3 جنيهات
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