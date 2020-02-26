

تباين أسعار العملات الأجنبية.. واليورو ينخفض لـ17.11 جنيه في البنوك تباين أسعار العملات الأجنبية.. واليورو ينخفض لـ17.11 جنيه في البنوك

تباينت أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 أبريل 2020.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.



وتراجع سعر اليورو نحو 17.11 جنيه للشراء، و 17.30 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني نحو 19.39 جنيه للشراء، و 19.61 جنيه للبيع.

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وارتفع سعر الفرنك السويسري 16.18 جنيه للشراء، و 16.35 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر الـ100 ين نحو 14.57 جنيه للشراء، و 14.73 جنيه للبيع.وشهدت أسعار العملات الأجنبية حالة من التباين على مدار تعاملات الفترة الماضية، ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك وفقًا لآلية العرض والطلب التي تتبعها البنوك العاملة في السوق المحلية، منذ تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية تحريرًا كاملًا.