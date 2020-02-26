تباينت أسعار العملات الأجنبية، أمام الجنيه المصري، في البنوك في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 أبريل 2020.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، في البنوك العاملة في السوق المحلية.
وتراجع سعر اليورو نحو 17.11 جنيه للشراء، و 17.30 جنيه للبيع، بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني نحو 19.39 جنيه للشراء، و 19.61 جنيه للبيع.
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التعليقات على تباين أسعار العملات الأجنبية.. واليورو ينخفض لـ17.11 جنيه في البنوك
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