

"be a bat man".. ابتكار درع واقٍ لعدم الإصابة بفيروس كورونا "be a bat man".. ابتكار درع واقٍ لعدم الإصابة بفيروس كورونا

ابتكر مهندس معماري صيني، صن دايونج، رداء وقائيا من فيروس كورونا المستجد، أطلق عليه أسم "be a batman"، ويمكن للتصميم الجديد أن يساعد على احتواء انتشار الفيروس، وحماية من يرتديه من الإصابة".



وأوضح دايونج أن سطح التصميم يحتوي على مولدات الأشعة فوق البنفسجية الساخنة، القادرة على قتل الفيروس، مشيرا إلى أن التصميم يستهدف الأشخاص الذين يضطرون للخروج إلى العمل في الهواء، وذلك فى تصريحاته لشبكة "cnn".



و أعلنت منظمة الصحة العالمية عن تطبيق إلكترونى جديد يواجه المعلومات المغلوطة عن كورونا، ويعمل على نظامي Android وIos ، و يتميز التطبيق بخاصية تتبع جهات الاتصال لتنبيه المستخدمين، عندما تكون على اتصال مباشر مع مصاب.

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و يشمل التطبيق أيضًا مواقع مراكز الاختبار والعلاج القريبة، مناطق الخطر المحلية ومعلومات التوعية العامة ويساعدك على إجراء الفحص الخاص للأعراض لتخفيف العبء على الخدمات الصحية، ويقدم خارطة حرارية للمناطق المتأثرة بالفيروس.من ناحية أخرى قالت شركة أيكيا، أكبر مصنعي الأثاث بالعالم، إنها بدأت في تصنيع أدوات وقاية مثل المآزر والكمامات للمستشفيات التي تكافح تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وتأمل في زيادة إنتاجها من هذه الأدوات.وقال هنريك إلم مدير المشتريات العالمية بمجموعة إنتر أيكيا المالكة للشركة والمسؤولة عن التوريدات لرويترز إن الطلب على الأثاث المكتبي متماسك بشدة مع تحول الكثيرين للعمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا.وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس ، مرض (كوفيد-19) الناتج عن فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.