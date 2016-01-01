هل يتعارض الأخذ بالأسباب مع قوله: «قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا».. مستشار المفتي يجيب

تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية سؤال عبر صفحته الرسمية ، يقول صاحبه: " هل يتعارض الأخذ بالأسباب والاحتياطات وقت انتشار الأمراض المُعْدِيَة مع قول الله تعالى : (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) ؟ .
رد الدكتور مجدي عاشور قائلا: على المؤمنِ أن يتيقن أنه لا يكون في الكون كله إلا ما يريده الله عز وجل ؛ لقوله سبحانه : (قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ) ، وأن التوكل على الله من عمل القلوب ، والأخذ بالأسباب من عمل الجوارح ، ولا تعارُضَ بينهما ، بل أُمِرْنا بالعمل بهما معًا ، لقوله تعالى : (وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) . فقد أمر يعقوب عليه السلام بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله ، وكلاهما أمر يجب العمل به .
وأضاف عاشور في بيان له يصدره يوميا حول فقه النوازل أن الشرع أَمَرَنا بالأخذ بالأسباب ، لأن ذلك من العلم ، وقد أقام سبحانه كونه على ذلك العلم ، من خلال سُنَّتِه في خَلْقِه ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فِرَّ مِن المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِن الأَسَد " ، فإن فَرَّ الإنسان من الأذى ومكان وجود المرض المُعْدِي ، ثم نجا من ذلك المرض فقد كتب الله له السلامة ، وأثابه الله لأنه التزم بالأمر الشرعي ، فإنْ ابتعد عن أماكن المرض أو أصيب بغير سبب منه فليأخذ بأسباب العلاج المتاحة وبيصير ويتوكل على الله بقلبه في أن يشفيه ، ويُؤْجَر على ذلك كله .
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التعليقات على هل يتعارض الأخذ بالأسباب مع قوله: «قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا».. مستشار المفتي يجيب
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