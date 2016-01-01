هل يتعارض الأخذ بالأسباب مع قوله: «قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا».. مستشار المفتي يجيب

آخر الأخباراخبار المسلمين › هل يتعارض الأخذ بالأسباب مع قوله: «قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا».. مستشار المفتي يجيب

صورة الخبر: الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية
الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية

تلقى الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية سؤال عبر صفحته الرسمية ، يقول صاحبه: " هل يتعارض الأخذ بالأسباب والاحتياطات وقت انتشار الأمراض المُعْدِيَة مع قول الله تعالى : (قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا) ؟ .

رد الدكتور مجدي عاشور قائلا: على المؤمنِ أن يتيقن أنه لا يكون في الكون كله إلا ما يريده الله عز وجل ؛ لقوله سبحانه : (قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ) ، وأن التوكل على الله من عمل القلوب ، والأخذ بالأسباب من عمل الجوارح ، ولا تعارُضَ بينهما ، بل أُمِرْنا بالعمل بهما معًا ، لقوله تعالى : (وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ) . فقد أمر يعقوب عليه السلام بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله ، وكلاهما أمر يجب العمل به .

وأضاف عاشور في بيان له يصدره يوميا حول فقه النوازل أن الشرع أَمَرَنا بالأخذ بالأسباب ، لأن ذلك من العلم ، وقد أقام سبحانه كونه على ذلك العلم ، من خلال سُنَّتِه في خَلْقِه ، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : " فِرَّ مِن المَجْذُومِ فِرَارَكَ مِن الأَسَد " ، فإن فَرَّ الإنسان من الأذى ومكان وجود المرض المُعْدِي ، ثم نجا من ذلك المرض فقد كتب الله له السلامة ، وأثابه الله لأنه التزم بالأمر الشرعي ، فإنْ ابتعد عن أماكن المرض أو أصيب بغير سبب منه فليأخذ بأسباب العلاج المتاحة وبيصير ويتوكل على الله بقلبه في أن يشفيه ، ويُؤْجَر على ذلك كله .

وتابع مستشار المفتي قائلا: الخلاصة أن الأخذ بالأسباب من قدر الله ، والتوكل على الله من قدر الله ، وكلاهما يجب العمل به .

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هل يتعارض الأخذ بالأسباب مع قوله: «قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا».. مستشار المفتي يجيب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
60092

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager