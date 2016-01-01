ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن رئيس البرلمان الإيراني علي ريجاني، أصيب بفيروس كورونا المستجد.
وأعلنت إيران اليوم، الخميس، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد قد تجاوز 50 ألف حالة.
وأشارت السلطات الصحية الإيرانية إلى أعداد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي قد ارتفع غلى 3160 شخصا.
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التعليقات على إصابة رئيس البرلمان الإيراني بفيروس كورونا
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