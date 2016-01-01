نص تقرير الأدلة الجنائية ومعاينة النيابة في حادث قطار محطة مصر



حادث قطار محطة مصر حادث قطار محطة مصر

كشف تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية في حادث قطار محطة مصر والذي راح ضحيته 31 شخصا واصابة 21 اخرين من أنه وبعد انتقال الضباط المختصين من الأدلة الجنائية فقد تبين أن الحادث برصيف رقم (6) بمحطة القطارات بميدان رمسيس.



وجاء تقرير الأدلة الجنائية في حادث قطار محطة مصر كالتالي:



الرصيف الذي وقع عليه الحادث يوجد بنهايته مصد خرساني يليه ممر مشاه يليه مبنى من طابقين يحتوي على مكاتب إدارية وكافيتريا ، وبمعاينة الجرار موضوع الحادث تبين أنه جرار يحمل رقم (2302) يعمل بوقود السولار مزود بخزان وقود سعة 6000 لتر ، ونتيجة للاصطدام فقد نتج عنه تعرض كافة محتويات ومكونات الاكشاك والمبنى الموجود بحيز رصيفي (5 ، 6) لحرارة ونيران الحريق وبحالة تشير لإمتداد النيران إليهم من جهة الجرار محل الحادث كما نتج احتراق ملابس وأجساد بعض من الأفراد الموجودين بحيز الرصيفين وأحدثت بهم إصابات وحروق نارية .

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وأشارت شدة احتراق وتفحم منطقة وجود خزان الوقود ووصلاته أسفل الجرار الى تركز آثار الحريق بتلك المنطقة ومعاصرته لبدء نشوب الحريق كما نتج عن التصادم تكسير وتطاير أجزاء من المصد الخرساني وتهدم أجزاء من المبنى الموجود إثر اصطدام الجرار بهما ، كما حدث انبعاجات وإنخسافات وقطع بجسم خزان الوقود أسفل الجرار وانفصاله عن موضع تثبيته ، وانبعاجات وانخسافات بجسم الجرار وانفصال بعض اجزائه عن بعضها البعض .وبدراسة آثار الاحتراق واتجاه سريان النيران بالمحتويات والمكونات التي شملها الحريق فقد تبين أن الحريق بدأ وتركزت آثاره بمنطقة وجود خزان الوقود ووصلاته أسفل الجرار ومن تلك المنطقة إمتدت النيران إلى باقي المحتويات التي شملها الحريق .وبفحص بقايات التوصيلات والدوائر الكهربائية بالجرار تبين شدة تأثرهم من الخارج بحرارة ونيران الحريق وخلوهم من اية عيوب فنية تشير لعلاقتها بنشوب الحريق .كما أنه وبفحص الحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود موضع ذراع التشغيل والحركة بوضع التشغيل وذراع السرعة بوضع التشغيل على السرعة الثامنة "اقصى سرعة للجرار والتي تعادل 120 كم س.كما ثبت من خلال معاينة النيابة العامة لموقع الحادث اصطدام الجرار رقم (2302) بالمصد نهاية رصيف رقم (6) وكذلك بالمبنى التالي لممر المشاة الفاصل بين نهاية الرصيف وبينه ، وقد أسفر عن تلفيات وخسائر بالمبنى وما حوله .وتبين حدوث تلفيات شديدة بالجرار محدث الواقعة بهيكله الخارجي وانبعاج شديد وشروخ بخزان الوقود وآثار الحريق بادية عليه ، وتدمير كامل للمصد الخرساني ، وأن الحادث كان نتيجة انفلات هذا الجرار من مباشرة مع آخر رقم (2305) بحوش أبو غاطس والذي يبعد حوالي 1500 متر من موقع الحادث.وبمعاينة الجرار رقم (2305) تبين أنه متواجد بمنطقة تلاقي السكك رقمي (1 ، 5) ومتصل به عربة سبنسة وقد لحق به بعض التلفيات وسقوط بعض الاجزاء من مجموعة العجل ، كما وضح وجود آثار احتكاك شديد على قضبان السكة المؤدية إلى الرصيف محل الحادث.اقرأ أيضا:مصادرة 196 طن منتجات خضراوات وفاكهة مجهولة المصدر في المنوفيةوكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية قضت بمعاقبة علاء فتحي بالسجن ١٥ سنه والزامة برد ٨ مليون جنية و٨٠٠ الف جنية ، كما قضت بالسجن المشدد ١٠ سنوات لأيمن الشحات وعاطف نصر و محمود فتحي ، والمشدد ٧ سنوات لأيمن احمد وسامح جرجس ويحي سعيد وعادل مصطفي ومصطفي عبد الحميد، والمشدد ٥ سنوات للسيد ابو الفتوح والمشدد ٣ سنوات لمحمود حمدي عن تهمة تعاطي المخدرات و١٠ سنوات عن باقي التهم الموجه اليه.