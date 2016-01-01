أطعمة لها مفعول السحر فى إدرار البول والتخلص من احتباس الماء الزائد



إدرار البول والتخلص من احتباس الماء الزائد إدرار البول والتخلص من احتباس الماء الزائد

أطعمة عديدة تسبب تتراكم السوائل الزائدة داخل الجسم مما يسبب تورما في اليدين والقدمين والكاحلين والساقين، وقد تعاني النساء أيضًا من احتباس الماء أثناء الحمل أو قبل الدورة الشهرية،و هناك عدة أسباب لحدوث ذلك ، ولكن معظمها ليس خطيرا.



في الحالات التي يكون فيها التورم خفيفًا وكنت متأكدًا من عدم وجود ظروف صحية خطيرة كامنة، يقترح موقع Bright Side تناول الأطعمه التالية وإدخالها في نظامك الغذائي والتي ستكون بمثابة مدرا طبيعيا للبول وتساعدك على التخلص من احتباس الماء.



-الخيار:

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الخيار يحتوي على نسبة عالية من الماء ويحتوي على مغذيات تساعد على طرد حمض اليوريك من الكليتين. كما أنها تحتوي على حمض الكافيين الذي يساعد على التخلص من احتباس الماء. نظرًا لأن الخيار أيضًا منخفض السعرات الحرارية ، فهو خيار جيد للوجبات الخفيفة لأولئك الذين يسعون إلى إنقاص الوزن.-التوت البري:التوت البري غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج ويساعد في طرد كل الماء الزائد من الجسم. كما أنها تحمي خلايا الجسم من التلف الذي تسببه السموم والجذور الحرة التي ينتجها جسمك أثناء عملية التمثيل الغذائي.البطيخ:يتكون البطيخ من 92 ٪ من الماء ويأتي محملًا بالعديد من المعادن والفيتامينات التي لها خصائص مدرّة للبول.الكرفس:يحتوي الكرفس على مركب يسمى الكومارين والذي يساعد في تطهير الجسم عن طريق إخراج كل الماء غير المرغوب فيه على شكل بول. كما أنه يساعد على الهضم ويمنع ارتفاع ضغط الدم.الزنجبيل:يعتبر الزنجبيل من أكثر الأطعمة المدرة للبول فعالية. يساعد على الهضم ويساعد على إزالة السموم الضارة من الجسم.الجزر:الجزر غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات التي تسهل إزالة السموم من الجسم. بفضل محتواه من البوتاسيوم ، يساعد الجزر أيضًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.القرفة:تحتوي القرفة على الكروم ، مما يساعد على التحكم في الشهية. تساعد القرفة أيضًا على تعزيز مناعتنا وهي عامل رائع للتخلص من السموم .الشاى الأخضر :الشاي الأخضر مدر للبول الطبيعي . أظهرت الأبحاث أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يمكن أن يقلل من دهون الجسم بنسبة تصل إلى 19٪.