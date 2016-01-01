يحارب حصوات المرارة و السكرى.. مشروب مذهل له 6 فوائد



حصوات المرارة و السكرى حصوات المرارة و السكرى

فوائد صحية لتناول عصير التين فهو يتمتع بفوائد صحية مذهلة إليك أبرز فوائد تناوله يقدمها موقع بولد سكاى الهندى



1. يعالج الأرق ..



عصير التين يحافظ على الجهاز العصبي مما يساعد على علاج القلق والصداع النصفي والأرق في الشخص.

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2. يخفف من الإمساكمن المعروف أن التأثير الملين لعصير التين يخفف من الإمساك المزمن عن طريق زيادة كمية البراز. فهي تحتوي على نسبة عالية من الألياف وقليلة الدهون. وفقًا لدراسة3. يساعد على منع حصوات المثانةعصير التين مدر للبول تساعد على تدمير حصوات المرارة والبول وتقليل تكوينها الإضافي4. يعالج التهابات الجهاز التنفسيعصير التين غني بالمركبات الفينولية والأحماض العضوية. كما أنها تمتلك خاصية مضادة للالتهابات تساعد على تخفيف أمراض الجهاز التنفسي مثل السعال والتهاب الحلق أو مشاكل الشعب الهوائية الأخرى5. يمنع خطر الإصابة بداء السكريتقول الدراسة أن عصير التين له تأثير محمي على خلايا بيتا في البنكرياس الذي يساعد على تنظيم مستويات الجلوكوز في الجسم.6. يساعد في محاربة الوزنالألياف ضرورية في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي وإعطاء الشعور بالامتلاء. التين مليء بالألياف الغذائية التي تساعد على إبقاء جوعنا بعيدًا. هذا يجعلنا نأكل أطعمة غير صحية ، وبالتالي يتحكم في زيادة الوزن.