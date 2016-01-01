في فصل الربيع.. حيل لتحمي نفسك من الإصابة بالحساسية



الإصابة بالحساسية الإصابة بالحساسية

مع قدوم فصل الربيع تنتشر حساسية حبوب اللقاح وتسبب أعراض مزعجة للكثيرين إليك كل ما لا تعرفينه عن حساسية حبوب اللقاح.



أكد د .مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن الرياح المحملة بالأتربة وحبوب اللقاح تعرض الجسم لأنواع مختلفة من الحساسية مثل حساسية الأنف والصدر والعين والجلد.



لفت إلى أن التعرض المبكر للرضع لحبوب اللقاح يسبب إصابة الأطفال بالربو كما أن مواليد الشتاء والخريف أكثر عرضة للإصابة بحساسية الصدر فيما بعد لأن التعرض المبكر للرضع خاصة أول ثلاث شهور من العمر لحبوب اللقاح فى الربيع يزيد من فرص إصابتهم بالحساسية خاصة حساسية الصدر.

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حول تعرض الحوامل لحبوب اللقاح أكد عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن تعرض الحوامل لكميات كبيرة من حبوب اللقاح يزيد من معدلات ربو الأطفال كما يزيد من فرص الإصابة بالحساسية فى الأجنة ويزيد من فرص حدوث مضاعفات الحمل فى الأم الحامل المصابة بالحساسية مثل:1. تسمم الحمل.2. الولادة المبكرة و حدوث مشاكل تنفسية فى المواليد.3. عرقلة نمو الجنين.أما عن أبرز النصائح للوقاية من حساسية حبوب اللقاح :1. تجنب تهوية المنزل خلال ساعات الذروة لحبوب اللقاح ( بين الصباح حتى بعد منتصف النهار ).2. عدم تجفيف الملابس بنشرها فى الشرفات.3. تجنب الخروج أو ممارسة الرياضة فى هذه الأوقات.4. استخدام قناع ( ماسك ، كمامة ) و نظارة شمس كبيرة عند الاضطرار للخروج.5. الإقلال من التعامل مع الذين تعرضوا لحبوب اللقاح فى هذه الأوقات ، فهى موجودة على جلودهم وملابسهم والحيوانات الأليفة ، تتراكم عليها حبوب اللقاح.6. الاستحمام أو غسيل الوجه والشعر والأنف عند دخول المنزل.7. تغيير الملابس عند العودة للمنزل.8. الأفضل السكن فى الأدوار غير المرتفعة فالسكن في الأماكن المرتفعة يزيد فرص الإصابة بحساسية الربيع.9. تناول الأدوية الموصوفة لعلاج الأعراض والإقلال من أزمات الحساسية.10. برمجة الجهاز المناعى ليصبح بلا حساسية فى المستقبل ضد حبوب اللقاح.