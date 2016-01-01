6 حيل تساعد على توازن الهرمونات وتقليل أعراض ما قبل الطمث

أطعمة عديدة يساعد تناولها على تنظيم الهرمونات
أطعمة عديدة يساعد تناولها على تنظيم الهرمونات والحفاظ على توازنها في الجسم إليك أبرز الأطعمة التي تساعد على الحفاظ على التوازن الهرموني في أجسامنا.
1. البروكلي
يساعد الكالسيوم في البروكلي على تقليل أعراض ما قبل الطمث.
2. بذور الكتان
غنية بمركب يسمى الليجنان الذي يساعد في تقليل مستويات الأندروجين و تقليل أعراض كثرة الشعر لدى النساء المصابات بمتلازمة المبيض المتعدد الكيسات.
3. الأفوكادو
يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتنظيم الإباضة والحيض لدى النساء. كما أنه يساعد على تقليل التهاب غدة البروستاتا.
4. البطاطا
غنية بهرمون اللوتين و الفلافونويد والتانينات والفينولات والعوامل المؤكسدة الطبيعية الأخرى فيه.
5. الرمان
غنية بمركبات البوليفينول التى تعمل على تحقيق التوازن بين مستويات الهرمونات الجنسية الذكرية والأنثوية مثل التستوستيرون والإستراديول.
6. سمك السلمون
غنية بأحماض أوميجا -3 الدهنية التى تساعد على تنظيم مستويات الأنسولين والدهون في أجسامنا. يساعد الأنسولين على منع خطر الإصابة بالسكري بينما يقلل الزهم من خطر الإصابة بحب الشباب ويجعل الجلد يتوهج.
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