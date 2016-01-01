رئيس الكاف: أمم أفريقيا 2021 فى موعدها.. و5 يونيو موعدا مبدئيا للتصفيات

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استبعد أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، فكرة تأجيل انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، والمحدد لها الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير على الترتيب، بسبب فيروس كورونا المستجد "COVID 19".



وأكد أحمد أحمد، رئيس الكاف فى حوار مع صحيفة "لوموند" الفرنسية، إقامة كأس أمم أفريقيا 2021 فى موعدها قائلاً، "فى الوقت الذى أتكلم فيه، لا يزال من المقرر إقامة نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2021، فى شهرى يناير وفبراير المقبلين".



وأضاف، "تم تأجيل المباريات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 والتى كان من المقرر خوضها فى نهاية مارس بسبب كورونا، مؤكداً أن الاتحادات الأهلية طلبت هذا الأمر بسبب خطورة الوباء".

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وتابع، "وكان هذا القرار مفروضاً مع تعليق العديد من الخطوط الجوية، وصعوبة التحاق اللاعبين الأفارقة المحترفين فى أوروبا بمنتخباتهم، سننتظر حتى نعرف متى سيمكننا لعب مباريات الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات".وأوضح أحمد أحمد أن قرار تأجيل التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021، كان أمراً ضرورياً، وتم تحديد موعد مبدئى فى 5 يونيو لإقامتها، لكن من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان سيتم خوضها فى هذا الموعد من عدمه، ولايزال لدينا اجندة دولية فى سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر".وواصل رئيس الاتحاد الأفريقي، "حتى لو كان ذلك يعنى تأجيل الجولة الأولى من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 المقررة فى نوفمبر، سنناقش هذا الأمر مع فيفا، والتى تبدو منفتحة على التعديلات للأجندة الدولية".وعن تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين والتى كان من المقرر إقامتها فى الفترة من 4 إلى 25 أبريل، قال أحمد: "من المبكر تحديد موعد إقامة البطولة، سواء فى 2020 أو 2021، الشيء الوحيد الذى يبدو واضحًا هو أن البطولة لن تقام فى الكاميرون فى يونيو ويوليو، بسبب الظروف الجوية".تحدث رئيس الكاف خلال تصريحاته، عن احتمالية تأجيل الدورين نصف النهائى والنهائى لبطولتى دورى أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية: قائلاً: "من الواضح أن هذا جزء من الافتراضات، ومن المقرر أن يقام نصف النهائى فى أوائل مايو، سنتكيف حسب الوضع الصحي، إذا كان يجب تغيير الأجندة الخاصة بالمباريات سنقوم بذلك".يذكر أن الأهلى والزمالك يلتقيان مع الوداد والرجاء المغربيان فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته يومى 1 و2 مايو المقبل.واختتم أحمد أحمد، تصريحاته مُشيداً بقرار اللجنة الأولمبية الدولية فى تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب فيروس كورونا، مبدياً إندهاشه من تأخر هذا القرار.