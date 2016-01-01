فيديو.. خالد الغندور يكشف أسماء اللاعبين المحتمل رحيلهم عن الزمالك



خالد الغندور خالد الغندور

تحدث خالد الغندور مقدم برنامج زملكاوى على قناة الزمالك، فى حلقة الأمس، عن قائمة الراحلين عن الزمالك نهاية الموسم الحالى، قائلا أى مشجع أو طفل زملكاوى بإمكانه توقع قائمة الراحلين عن الزمالك بنهاية الموسم، وهم اللاعبون غير المتواجدين فى تشكيل مباريات الفريق ولا يشاركون فى المباريات فى عهد الفرنسى باتريس كارتيرون.



وأضاف الغندور أنه يمكنه توقع الراحلين عن الأهلى والزمالك وبيراميدز وأى فريق فى العالم بالنظر إلى اللاعبين الذين لم يشاركوا نهائيا فى المباريات.



وعدد خالد الغندور بعض الأسماء من المتوقع رحيلهم بنهاية الموسم وهم محمد عنتر ومحمد حسن وكاسونجو وكريم بامبو وعمر السعيد .

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من ناحية أخرى يسعي عمر جابر الظهير الأيمن لفريق بيراميدز لاستغلال تخفيض عقود 3 لاعبين في فريق بيراميدز وفقا لاتفاق تم بين إدارة بيراميدز و3 لاعبين، للعودة إلى الزمالك .واللاعبون الثلاثة الذين سيتم تخفيض عقودهم في بيراميدز هم علي جبر وعمر جابر وأحمد الشناوى، حيث يتقاضي كل منهم 22 مليون جنيه في الموسم الواحد، وكان هناك اتفاق تم بين إدارة بيراميدز واللاعبين الثلاثة بتخفيض عقودهم للنصف بداية من الموسم المقبل، وتم هذا الاتفاق قبل انطلاق الموسم الحالي، ويفكر مسئولو الزمالك في التفاوض مع عمر جابر ظهير أيمن الفريق وكابتن الزمالك السابق علي عودته مقابل تخفيض قيمة عقده التي يحصل عليها في بيراميدز، وقام اللاعب بابداء رغبة بالموافقة علي الحصول علي 11 مليون جنيه في الموسم في الزمالك، ويتوسط في الصفقة محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن الفريق والذي يرتبط بصداقة قوية مع عمر جابر.