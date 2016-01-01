شاهد.. رسالة المصريين العائدين من بريطانيا لـ السيسي بعد قراره بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف الحجر الصحي

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رسالة المصريين العائدين من بريطانيا

"تحيا مصر" بهذه الجملة وجه المصريون العائدون من بريطانيا رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إصداره قرارا بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحى للمصريين الذين عادوا من الخارج حتى الآن.

وقال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة إقامة المصريين الذين عادوا من الخارج حتى الآن في الحجر الصحي بالفنادق.

وكان قد تجمهر عدد من المصريين العائدين من بريطانيا فى مطار القاهرة الدولي، اعتراضا على دخول الحجر الصحى فى الرحلة الاستثنائية التى خصصتها مصر لإعادة المصريين العالقين هناك بعد قرار حظر الطيران.

كانت وزارة الصحة قررت عزل جميع المصريين العائدين من دول الخارج على الرحلات الاستثنائية القادمة من دول بها إصابات بفيروس كورونا المستجد.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية اعتبارا من 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل المقبل، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

المصدر: elbalad

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