"تحيا مصر" بهذه الجملة وجه المصريون العائدون من بريطانيا رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إصداره قرارا بتحمل صندوق تحيا مصر نفقات الحجر الصحى للمصريين الذين عادوا من الخارج حتى الآن.
وقال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه صندوق تحيا مصر بتحمل تكلفة إقامة المصريين الذين عادوا من الخارج حتى الآن في الحجر الصحي بالفنادق.
وكان قد تجمهر عدد من المصريين العائدين من بريطانيا فى مطار القاهرة الدولي، اعتراضا على دخول الحجر الصحى فى الرحلة الاستثنائية التى خصصتها مصر لإعادة المصريين العالقين هناك بعد قرار حظر الطيران.
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التعليقات على شاهد.. رسالة المصريين العائدين من بريطانيا لـ السيسي بعد قراره بتحمل صندوق تحيا مصر تكاليف الحجر الصحي
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