

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الخميس بأن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.



وقالت الوزارة في بيان: "ليتزمان وزوجته في حالة جيدة .. سيتم إجراء تقصي وبائي وسترسل طلبات عزل للأشخاص الذين تعاملوا معه هو وزوجته في الأسبوعين الأخيرين".



وكان الوزير البالغ من العمر 71 عاما وهو حليف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد ظهر مرارا إلى جانب نتنياهو للإدلاء بأحدث التطورات بشأن انتشار الفيروس والإجراءات الجديدة التي تتخذها الدولة لمكافحته.

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لكن ليتزمان قلص ظهوره في الأسابيع الأخيرة وتولى المدير العام للوزارة الإدلاء بالإفادات اليومية بدلا منه.من جهته أجرى نتنياهو فحصا طبيا بعد إصابة مستشارة له بفيروس كورونا لكن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت سلبية. وخضع نتنياهو (70 عاما) لعزل ذاتي حتى وقت متأخر أمس الأربعاء، لكن لم يتضح إن كان قد عقد أي لقاء مع ليتزمان في الآونة الأخيرة أم لا.