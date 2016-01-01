قالت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية إن المختصين الروس في علم الأوبئة، المتطوعين لمساعدة زملائهم الإيطاليين، كشفوا عن خصائص جديدة لحالات وفاة هناك بسبب فيروس كورونا.
حالات وفاة إيطاليا.. تسجيل 727 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 110574
وقالت الصحيفة إن المختصين الروس المتطوعين سجلوا "حالات وفاة لأشخاص أثناء النوم، رغم إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا، لم تبدوا عليهم أي أعراض للمرض، لكنهم ناموا ولم يستفيقوا".
وقالت الصحيفة إن المتطوعين ومن بينهم المختصين الروس الذين يعملون في أماكن انتشار وباء كورونا في إيطاليا، تحدثوا عن أكثر من 5 حالات وفاة، كانت بهذه الطريقة فقط في أحد المراكز الطبية في إقليم لومبارديا الذي يعد أكثر المناطق تضررا في إيطاليا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على حالات وفاة "غريبة" في إيطاليا لمصابين بفيروس كورونا
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق