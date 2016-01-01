حالات وفاة "غريبة" في إيطاليا لمصابين بفيروس كورونا

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فيروس كورونا


قالت صحيفة "موسكوفسكي كومسوموليتس" الروسية إن المختصين الروس في علم الأوبئة، المتطوعين لمساعدة زملائهم الإيطاليين، كشفوا عن خصائص جديدة لحالات وفاة هناك بسبب فيروس كورونا.

حالات وفاة إيطاليا.. تسجيل 727 وفاة جديدة بكورونا وارتفاع عدد المصابين إلى 110574
وقالت الصحيفة إن المختصين الروس المتطوعين سجلوا "حالات وفاة لأشخاص أثناء النوم، رغم إصابتهم المؤكدة بفيروس كورونا، لم تبدوا عليهم أي أعراض للمرض، لكنهم ناموا ولم يستفيقوا".

وقالت الصحيفة إن المتطوعين ومن بينهم المختصين الروس الذين يعملون في أماكن انتشار وباء كورونا في إيطاليا، تحدثوا عن أكثر من 5 حالات وفاة، كانت بهذه الطريقة فقط في أحد المراكز الطبية في إقليم لومبارديا الذي يعد أكثر المناطق تضررا في إيطاليا.

وتعتبر إيطاليا البلد الأكثر تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، حيث تجاوز عدد الوفيات فيها 13 ألفا، فيما تجاوز عدد المصابين 110 آلاف مصاب.

وفي آخر حصيلة أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، أمس الأربعاء، عن تسجيل 727 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات هناك بسبب هذا الوباء إلى 13155 شخصا.

المصدر: وكالات

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