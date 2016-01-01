وزير التعليم: سنكشف على طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجان الامتحانات لتجنب انتشار كورونا

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة سوف يتم الكشف عليهم قبل دخول لجان الامتحانات هذا العام.
وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له اليوم ، إن هناك مستويات كبيرة جدا من التأمين الصحي سوف تشهدها لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 هذا العام ، موضحا أنه هناك إجراءات احترازية مشددة يتم تنسيقها حاليا مع وزارة الصحة لتأمين منظومة امتحانات الثانوية العامة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضاف وزير التربية والتعليم: سوف يتم تعقيم جميع لجان الامتحانات وكنترولات التصحيح ، وسيتم فرض مسافات كبيرة بين كل طالب وآخر في اللجان ، وكذلك بين المصححين في الكنترولات .
أما عن تأمين امتحانات الثانوية العامة ضد الغش والتسريب ، فقد قال وزير التربية والتعليم : ان الوزارة ليست قلقة بهذا الشأن لأنها نجحت في السنوات الاخيرة في السيطرة على الغش والتسريب بخططها التأمينية ، مؤكدًا أن نفس الشيء سيتم اتباعه هذا العام.
وكان قد وشدد وزير التربية والتعليم على الالتزام بجدول امتحانات الثانوية العامة المعلن ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.
ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:
الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينية
الثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاء
الخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولى
الأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكا
الثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا والفلسفة
الخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحانات
الاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخ
الثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات
الخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافيا
الاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية
الثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحانات
الخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماع
الأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية
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