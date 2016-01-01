وزير التعليم: سنكشف على طلاب الثانوية العامة قبل دخول لجان الامتحانات لتجنب انتشار كورونا



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة سوف يتم الكشف عليهم قبل دخول لجان الامتحانات هذا العام.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات تليفزيونية له اليوم ، إن هناك مستويات كبيرة جدا من التأمين الصحي سوف تشهدها لجان امتحانات الثانوية العامة 2020 هذا العام ، موضحا أنه هناك إجراءات احترازية مشددة يتم تنسيقها حاليا مع وزارة الصحة لتأمين منظومة امتحانات الثانوية العامة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.



وأضاف وزير التربية والتعليم: سوف يتم تعقيم جميع لجان الامتحانات وكنترولات التصحيح ، وسيتم فرض مسافات كبيرة بين كل طالب وآخر في اللجان ، وكذلك بين المصححين في الكنترولات .

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أما عن تأمين امتحانات الثانوية العامة ضد الغش والتسريب ، فقد قال وزير التربية والتعليم : ان الوزارة ليست قلقة بهذا الشأن لأنها نجحت في السنوات الاخيرة في السيطرة على الغش والتسريب بخططها التأمينية ، مؤكدًا أن نفس الشيء سيتم اتباعه هذا العام.وكان قد وشدد وزير التربية والتعليم على الالتزام بجدول امتحانات الثانوية العامة المعلن ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.ووفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، تكون مواعيد الامتحانات كالتالي:الأحد 7 يونيو 2020 : لغة عربية وتربية دينيةالثلاثاء 9 يونيو 2020 : الاقتصاد والإحصاءالخميس 11 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الأولىالأحد 14 يونيو 2020 : الديناميكاالثلاثاء 16 يونيو 2020 : الاحياء و الاستاتيكا والفلسفةالخميس 18 يونيو 2020 : اجازة من الامتحاناتالاحد 21 يونيو 2020 : الفيزياء والتاريخالثلاثاء 23 يونيو 2020 : إجازة من الامتحاناتالخميس 25 يونيو 2020 : الكيمياء والجغرافياالاحد 28 يونيو 2020 : اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنيةالثلاثاء 30 يونيو 2020 : إجازة من الامتحاناتالخميس 2 يوليو 2020 : الجيولوجيا ، والتفاضل والتكامل ، وعلم النفس والاجتماعالأحد 5 يوليو 2020 : الجبر والهندسة الفراغية