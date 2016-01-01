قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، إن المصريين في الخارج مع قرارات الدولة ومع الدولة قلبا وقالبا وذلك لان جميع الإجراءات المفروضة هي للحفاظ علينا ونقدر ذلك.
وأضاف عادل حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، إن هذه الإجراءات لحماية المواطنين القادمين من الخارج وحفاظا على اهالينا المتواجدين في مصر كما ان اكبر جالية متواجدة في السعودية هي الجالية المصرية .
وأوضح عادل حنفي: أننا مستائين مما حدث من بعض المصريين القادمين من دولة الكويت لأننا لا نريد أن يأخذ علينا أحد خطأ خصوصا ان المصريين في الخارج يضرب بهم أروع الملامح الوطنية .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على اتحاد المصريين بالخارج: مصر للطيران والحكومة يقومون بمجهود ضخم من أجلنا.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق