اتحاد المصريين بالخارج: مصر للطيران والحكومة يقومون بمجهود ضخم من أجلنا.. فيديو



نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج

قال عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج ، إن المصريين في الخارج مع قرارات الدولة ومع الدولة قلبا وقالبا وذلك لان جميع الإجراءات المفروضة هي للحفاظ علينا ونقدر ذلك.



وأضاف عادل حنفي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، إن هذه الإجراءات لحماية المواطنين القادمين من الخارج وحفاظا على اهالينا المتواجدين في مصر كما ان اكبر جالية متواجدة في السعودية هي الجالية المصرية .



وأوضح عادل حنفي: أننا مستائين مما حدث من بعض المصريين القادمين من دولة الكويت لأننا لا نريد أن يأخذ علينا أحد خطأ خصوصا ان المصريين في الخارج يضرب بهم أروع الملامح الوطنية .

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وتابع: أن شركة مصر للطيران والوزارات المعنية يقومون بمجهود ضخم من أجل الحفاظ علينا .واستكمل: أن من الضروري التمهل في الحكم على قرارات الحكومة وقد يكون هناك مفاجأة بشأن المبالغ التي ستدفع للمصريين في الفنادق وكما أنني أتوقع أن الدولة ستدخل لجل النزاع في هذه المشكلة .