نادر شوقي يكشف كواليس لأول مرة عن مفاوضات أحمد فتحي والأهلي

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صورة الخبر: أحمد فتحي
أحمد فتحي

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، عن مكالمة أحمد فتحي له قبل جلسة اللاعب مع مسؤولي الأهلي.

وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت ، إن فتحي هاتفني وفوجئت بتغير وجهة نظره تماماََ أنه لن يتمم تعاقده مع الأهلي وصارحه بجميع العروض التي يملكها.

وأضاف شوقي، أن فتحي أبلغه بأن يبلغ الأهلي أنه لن يتمم تعاقده، ولكنه رفض ابلاغهم وهذا أمر جعل الأمر ينتهي بين فتحي وشوقي.

وكان نادر شوقي قد غرد عبر حسابه على تويتر بأنه أنهى تعامله تماماََ مع أحمد فتحي ولم يصبح وكيله بعد الآن.

وأشار شوقي إلى أن، عرض بيراميدز قيمته أكبر من عرض الأهلي بثلاث مرات.

واستطرد شوقي قائلا أن أحمد فتحي تعنت في الأمر بعد أن توصلنا لاتفاق كان هو يريده وبمبلغ معين هو الذي قام بوضعه، عاد ليزيد المبلغ مرة أخرى مما جعل الأمور تزداد سوءاََ.

المصدر: elbalad

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