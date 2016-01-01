نادر شوقي يكشف كواليس لأول مرة عن مفاوضات أحمد فتحي والأهلي

كشف نادر شوقي وكيل اللاعبين، عن مكالمة أحمد فتحي له قبل جلسة اللاعب مع مسؤولي الأهلي.
وقال شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت ، إن فتحي هاتفني وفوجئت بتغير وجهة نظره تماماََ أنه لن يتمم تعاقده مع الأهلي وصارحه بجميع العروض التي يملكها.
وأضاف شوقي، أن فتحي أبلغه بأن يبلغ الأهلي أنه لن يتمم تعاقده، ولكنه رفض ابلاغهم وهذا أمر جعل الأمر ينتهي بين فتحي وشوقي.
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