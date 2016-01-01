لتعويض رحيل فتحي.. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال للأهلي



رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز

كشف رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه بعد رحيل أحمد فتحي رسميا .



وأكد رجب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، على أنه يتمنى الانضمام للنادي الأهلي وارتداء التي شيرت شرف كبير بكل تأكيد .



وشدد رجب ، على أن كل شئ فى يد إدارة بيراميدز، ولدي في عقدي موسمين آخرين .

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وأضاف ، أن وكيله تامر النحاس يعرف كل شي وأنا لا أعرف أي شئ بخصوص المفاوضات والقرار فى يد إدارة بيراميدز أيضا .واختتم ، أنه تلقى العديد من العروض من أحد الأندية الكبيرة في الدوري المصري ، ولكن إدارة بيراميدز رفضت رحيلي .