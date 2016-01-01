لتعويض رحيل فتحي.. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال للأهلي

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صورة الخبر: رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز
رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز

كشف رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه بعد رحيل أحمد فتحي رسميا .

وأكد رجب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، على أنه يتمنى الانضمام للنادي الأهلي وارتداء التي شيرت شرف كبير بكل تأكيد .

وشدد رجب ، على أن كل شئ فى يد إدارة بيراميدز، ولدي في عقدي موسمين آخرين .

وأضاف ، أن وكيله تامر النحاس يعرف كل شي وأنا لا أعرف أي شئ بخصوص المفاوضات والقرار فى يد إدارة بيراميدز أيضا .

واختتم ، أنه تلقى العديد من العروض من أحد الأندية الكبيرة في الدوري المصري ، ولكن إدارة بيراميدز رفضت رحيلي .

المصدر: youm7

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