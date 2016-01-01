كشف رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز عن حقيقة مفاوضات النادي الأهلي معه بعد رحيل أحمد فتحي رسميا .
وأكد رجب فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، على أنه يتمنى الانضمام للنادي الأهلي وارتداء التي شيرت شرف كبير بكل تأكيد .
وشدد رجب ، على أن كل شئ فى يد إدارة بيراميدز، ولدي في عقدي موسمين آخرين .
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التعليقات على لتعويض رحيل فتحي.. نجم بيراميدز يقترب من الانتقال للأهلي
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