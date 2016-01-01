يحارب السرطان ومرض السكر.. مشروب مذهل تناول كوبا منه يوميا

فوائد عديدة لصحتك بتناول كوب من عصير الكرفس يوميا فهو غنى بالألياف الضرورية وفقا لموقع "برايت سايد"، والذي أوضح أن هناك أشياء يمكن أن تحدث لجسمك عند تناول عصير الكرفس .
1. يمنع مشاكل الرؤية.
الكرفس غني جدا بفيتامين (أ) وهذا الفيتامين يلعب دورا حاسما في الرؤية. ومن يحمي سطح العين من البكتيريا والفيروسات . يساعد فيتامين أ أيضًا على منع تطور مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين.
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