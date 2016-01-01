يحارب السرطان ومرض السكر.. مشروب مذهل تناول كوبا منه يوميا

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عصير الكرفس

فوائد عديدة لصحتك بتناول كوب من عصير الكرفس يوميا فهو غنى بالألياف الضرورية وفقا لموقع "برايت سايد"، والذي أوضح أن هناك أشياء يمكن أن تحدث لجسمك عند تناول عصير الكرفس .

1. يمنع مشاكل الرؤية.

الكرفس غني جدا بفيتامين (أ) وهذا الفيتامين يلعب دورا حاسما في الرؤية. ومن يحمي سطح العين من البكتيريا والفيروسات . يساعد فيتامين أ أيضًا على منع تطور مشاكل الرؤية المرتبطة بالعمر مثل إعتام عدسة العين.

2. يقلل من خطر الاصابة بالسرطان.

الكرفس يحتوى على اللوتولين ووجد الباحثون أن هذا العنصر يضعف الخلايا السرطانية و تم استخدام الكرفس في الطب الصيني كعامل مضاد للسرطان لفترة طويلة.

3. يمنع مرض السكري من النوع 2.

يحتوي الكرفس على الكثير من الفيتامين مثل فيتامين K وقد أثبتت دراسة أن فيتامين K يحسن حساسيتنا للأنسولين .

المصدر: elbalad

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