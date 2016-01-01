نوع شهير من توابل أقوى من المسكنات فى تسكين ألم الأسنان



الم الاسنان الم الاسنان

علاجات منزلية سريعة تساعدك على التخلص من ألم الأسنان فورا والتقليل من ألمها المزعج إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع برايت سايد لا تتردى فى تجربتها:



1. الماء المالح الدافئ:

الملح مطهر طبيعي .

اخلط الملح بالماء الفاتر واشطف فمك به. هذا يعطي راحة فورية لألم الأسنان.

يقترح الأطباء عادة هذا العلاج كخطوة إسعافات أولية.

يحتاج المرء إلى شطف فمه لبضع دقائق وتكرار العملية 4-5 مرات في اليوم.

هذا العلاج ليس سهلًا فحسب ، بل إنه فعال للغاية.



2. وضع الثلج

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نعلم جميعًا أن الثلج هو أول شيء يمكن الإمساك به لعلاج أي نوع من التورم. ما عليك سوى استخدام كيس الثلج على الخد الجانبي حيث يكون لديك أسنان مؤلمة. استخدم طريقة 15 دقيقة و 15 دقيقة وكررها عدة مرات في اليوم ، كلما شعرت بألم حاد. هذه الطريقة مفيدة في التخلص من الالتهاب والتورم.3. مستخلص الفانيلياتساعد بشكل كبير في آلام الأسنان فقط ضعى قطرات من خلاصة الفانيليا على قطعة قطن واحفظها على السن المؤلم لمدة 15 دقيقة تقريبًا . استرخ لبضع دقائق وستدرك أن الألم يتناقص تدريجيًا.4. أكياس الشايينصح بأنواع مختلفة من أكياس الشاي للتخلص من الألم الناجم عن ضرس العقل. يوصف الشاي الأسود بشكل عام للفوائد المزدوجة التي يقدمها. في حين أن دفء الشاي يساعد على تقليل التورم ، فإن كيس الشاي الذي يتم وضعه مباشرة على السن المؤلم يقلل الألم إلى حد كبير . يساعد حمض التانيك الموجود داخل الشاي على تقليل الالتهاب.5. القرنفليمكنك استخدام زيت القرنفل على قطعة قطن. إذا شعرت أن نكهة القرنفل قوية جدًا ، يمكنك تخفيفها بزيت الزيتون.6. غسل الفم بالكركمالكركم معروف بصفاته المطهرة وله خصائصه علاجية والمسكنة والمضادة للبكتيريا . يمكن للمرء أن يضيملعقة منه في الماء ويستخدمه كغسول للفم.