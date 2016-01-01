تناوله يوميا .. عصير الكيوي يحميك من أمراض القلب



عصير الكيوي عصير الكيوي

يحتوي الكيوي على العديد من الفيتامينات والمواد التي تحافظ على صحة الجسم، وتحمي من العديد من الأمراض بالإضافة أنه مصدر غني بالماء.



وكشفت الدكتورة سهام سوقية استشاري التغذية العلاجية، خلال تصريح خاص لـ صدى البلد، فوائد عصير الكيوي الصحية:



- يحتوي عصير الكيوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة.

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مضادات الأكسدة تعمل على محاربة الجذور الحرة الضارة في الجسم والتي من شأنها أن تسبب في تسريع عملية ظهور التجاعيد وعلامات التقدم بالعمر، وبالتالي يعتبر تناول عصير الكيوي باستمرار يساهم في محاربة التجاعيد و يبدو على الإنسان أنه أصغر سنًا.- عصير الكيوي يساهم في الوقاية من الإصابة بأمراض القلب ومن أهم فوائد عصير الكيوي أنه يعمل على خفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وأوضحت أن هذا العصير يساعد في :- منع حدوث تجلطات دمويةفي الجسم- يقلل من ضغط الدم المرتفعوبالتالي هذا يعطي الفائدة لصحة القلب والأوعية الدموية.