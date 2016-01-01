6 حيل سريعة يمكن أن تخلصك من الإمساك فورا

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حيل سريعة يمكنها أن تخلصك من الإمساك وأعراضه المزعجة.. إليك 4 طرق سريعة يمكنك من خلالها القضاء على الإمساك للأبد يقدمها موقع Bright Side



1. شرب شاي بالعسل والليمون



اصنع الشاي بإضافة العسل والليمون إلى الماء. العسل ملين ويساعد أيضًا على تقليل توتر الشاي الناجم عن الليمون. يعمل الليمون كمنشط طبيعي للجهاز الهضمي ويساعد في طرد السموم من الجسم.

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2. اشرب الكثير من الماءيجب على الرجال شرب ما لا يقل عن 3.7 لتر من السوائل والنساء 2.7 لتر في اليوم ويمكنك تناول عصائر الماء والفواكه فهي الأفضل لمكافحة الإمساك.عليك تجنب المشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين لأنها مدرات للبول ، وبدلًا من ترطيب الجسم فانها تزيد من جفافه.3. تناولي الأطعمة الغنية بالألياففهى ملين طبيعي وتعتبر البذور والمكسرات مثل اليقطين والسمسم وعباد الشمس وبذور الكتان مصادر جيدة للألياف. ومع ذلك لا تأكل بذور الكتان إذا كنت تعاني من اضطرابات النزيف ، أو انسداد الأمعاء ، أو ارتفاع ضغط الدم. يجب على الأمهات الحوامل والمرضعات تجنبها أيضًا.4. تناول البرقوقليس البرقوق غنيًا بالألياف فحسب ، بل يحتوي أيضًا على السوربيتول ، وهو سكر خال من البراز يخفف الإمساك بشكل طبيعي. يحتوي 100 جرام من البرقوق على 14.7 جرام من السوربيتول. ومع ذلك ، مثل الكثير من الناس ، إذا كنت قد لا تحب طعم البرقوق ، يمكنك بسهولة تناول كوب من العصير.5 تناول الأعشابالأعشاب مثل بذور الكتان ، الحلبة ، وسيلليوم لها تأثير ملين وتليين البراز. تناولها واشرب الكثير من الماء إذا كنت تعاني من الإمساك. أيضًا ، هناك أنواع شاي متاحة مع هذه المكملات ، يمكنك تجربتها أيضًا.6. انتبه لطريقة الجلوسالطريقة الصحيحة للجلوس هي الميل للأمام بحيث يكون عمودك الفقري بزاوية حوالي 35 درجة فيما يتعلق بفخذيك.