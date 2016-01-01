خالد الجندي يحذر: هؤلاء عقبة في دخولك الجنة



الشيخ خالد الجندي الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن كل مسكين وكل جار فقير عقبة في طريقك للجنة، وكل مسكين في عائلتك وكل غلبان عقبة.



وأوضح الجندي، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "كل عامل يومية قاعد من شغله ومش لاقي يأكل عياله عقبة، تمنعك من دخول الجنة".



وأضاف: "يجب تخطي تلك العقبات، وفك رقبة كان يعني إعتاق العبيد، أما الآن فك أسر واحد مديون، ودفع الكفالات للمحبوسين مثل فك الرقبة، والقياس صحيح 100%".

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وأشار إلى أن العالم يشهد حالة من الانضباط الأخلاقي، وبدأ العاصي يتوب، وأغلقت الخمارات وصالات القمار، وأصبحنا الكوكب الطاهر بفضل فيروس كورونا.وتابع: "الفيروس جند من جنود الله، وفعل ما لا يستطيع فعله أقوى الرؤساء أو الملوك، فى غلق البارات وصالات القمار، حتى حالات الزنا اختفت نهائيا، او الشواذ كله خايف على نفسه".واستكمل: "الفيروس علم الناس الأدب والدين، ومن يتحدث عن قطع علاقتنا بالمساجد، فإن علاقة الناس بالصلاة لم تنقطع ويعودون قريبا إلى المساجد".وكان الشيخ خالد الجندى، أكد أن اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تجعل الإصابات تقل، لافتا إلى أن هناك فيروسًا لا يمكن الوقاية منه وهو السوشيال ميديا الذى يروج للشائعات التى تصيب الناس بالذعر.اقرأ أيضًا:احذر النوم على إذاعة القرآن الكريم ليلا.. علي جمعة يوضح هل يحرس النائم؟وتابع: "الناس بقت خايفة من كورونا، والوفاة والدفن دون جنازة، وانا بقول للناس اللى خايفة، الأنبياء كان لا يتم عمل جنازات لهم ويدفنوا حيث يقبضوا".اقرأ أيضًا: علامات الساعة .. إذا ظهر هؤلاء الخمسة رجال فاعلم أنك في آخر الزمانوأشار الشيخ خالد الجندى، إلى أن الجريمة التى ترتكب فى حق الوطن هى الاختلاط بالناس فى التجمعات، وتعتبر أشد من الخيانة أو ارتكاب جرائم إرهابية.وواصل: "الشحص المصاب بفيروس كورونا ويعلم هذا، ويختلط بالناس يرتكب جريمة خطيرة ضد الوطن، لان هذا الفيروس يمكن يدمر بلدا بأكملها، مفيش قنبلة تعمل كده، الفيروس ده يودى بمئات الآلاف من البشر نتيجة أن شخصا تنقل بين الناس بلا مبالاة".