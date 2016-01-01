جامعة طنطا تنفى شائعة إلغاء الترم الثانى على مواقع التواصل الاجتماعي

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صورة الخبر: جامعة طنطا
جامعة طنطا

نفت جامعة طنطا فى بيان رسمى لها اليوم ما تم تداوله علي بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك)، من قيام الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا بإلغاء الترم الثاني نظرا لإصابة 5 من عمداء الكليات بالجامعة بفيروس كورونا المستجد .

وأكد الدكتور وليد العشرى مدير المركز الإعلامي بالجامعة، أنه لا صحة لهذه الشائعات التي تستهدف النيل من استقرار الجامعة.

ويهيب المركز الإعلامي بجامعة طنطا بالمواطنين عدم الانسياق وراء هذه الشائعات ، والحصول على الأخبار من الصفحة الرسمية لجامعة طنطا ، مؤكدين إنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يقفون وراء هذه الشائعات والمروجين لها

المصدر: elbalad

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