تخصيص 6 مدارس لتسليم شرائح أجهزة التابلت لطلاب سيناء

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صورة الخبر: مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء
مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء

قررت مديرية التربية والتعليم في محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، تسليم شرائح أجهزة "التابلت" لأولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى العام ، حيث تم تخصيص 6 مدارس على مستوى المحافظة.

وقال حمزة رضوان مدير عام التعليم العام بمديرية التربية والتعليم، إنه تم تخصيص 6 مدارس من بينها 4 مدارس بإدارة العريش التعليمية ومدرستين بـ إدارة بئر العبد التعليمية (واحدة في مدينة بئر العبد والثانية في قرية رمانة)، وذلك لتسليم طلاب الصف الأول الثانوى شرائح التابلت.

وأضاف "رضوان" ان مناديب الإدارات التعليمية برفح والحسنة ونخل، يقومون يتسلمون الشرائح من سنترال السلام بحى ضاحية السلام بالعريش لتسليم شرائح "التابلت" وإعادة توزيعها على الطلاب.

وأوضح أنه يحق للطالب أو الطالبة الدخول على منصة الامتحان عن طريق "الواى فاى" المنزلى أو بالمدارس أو بأى مكان، مشيرًا إلى أن عدد طلاب الصف الأول الثانوى بشمال سيناء يبلغ 3 آلاف و526 طالبًا وطالبة.

المصدر: elbalad

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