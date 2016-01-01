جامعة عين شمس تسابق الزمن لتصنيع 5000 جهاز تنفس صناعي



اجهزة تنفس صناعي اجهزة تنفس صناعي

قال الدكتور ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس إن بيت التصميم بالجامعة قام بمبادرة لتصنيع أجهزة التنفس الصناعي لمواجهة فيروس كورونا وحل ازمة المستشفيات من قلة عدد اجهزة التفنس الصناعي .



وأضاف غنيمة خلال تصرحاته ل صدي البلد انه تم تصفية المتقدمين الي مسابقة لأحسن تصميم لجهاز تنفس صناعي يتم تصنيعه بالأجهزة والمكونات الموجودة محليا الي 10فرق فقط وهم خريجي جامعات "عين شمس ،حلوان ،المنصورة ،القاهرة،".



وأشار غنيمة لابد من استغلال خطوط الانتاج من المصانع الكبري وتحويلها الي خدمات طبية وهذا ما حدث في امريكا بالفعل استغلال خطوط الانتاج للخدمات الطبية حيث نستهدف اكثر من 5000الف جهاز تنفس صناعي

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وأكد مدير مركز الابتكار تم الاتفاق مع 80 مصنع وورشة لمساعدتهم في تصنيع اجهزة التنفس الصناعي محلية الصنع ، مؤكدا أن مصر لديها الكثير من العقول النابغة في مجال الطب والهندسة الطبية وهندسة الحاسبات والتصميم الإلكتروني والتصميم الميكانيكي وتصميم أجهزة التحكم القادرة علي تصميم عدد كبير من الأجهزة والتصميمات المتميزة.وسيتم اختيار أحسن ثلاثة تصميمات مطابقة للمواصفات، سيتم طرحها على جميع أماكن التصنيع بالجمهورية لتصنيعها وتوفيرها للمستشفيات المحيطة بها، وسيتم تقييم أحسن هذه التصميمات من حيث الأداء، ويمنح الفريق صاحب أحسن التصميم جائزة قدرها ١٠٠,٠٠٠ جنيه مقدمة من إحدى شركات القطاع الخاص.في سياق متصل اكد أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا توفر ASRT Academy of Scientific Research دعما ماديا عن طريق مبادرتها الأخيرة، وذلك للفرق التي لها مقترحات تصميمية متميزة في حالة استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالأكاديمية.