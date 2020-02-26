

أسعار الذهب تواصل تراجعها بالسوق المحلية والجرام يفقد 5 جنيهات أسعار الذهب تواصل تراجعها بالسوق المحلية والجرام يفقد 5 جنيهات

واصلت أسعار الذهب تراجعها في السوق المحلية، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 1 أبريل 2020، بقيمة تراوحت بين جنيهان و 5 جنيهات في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.







وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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سجلت أسعار الذهب المحلية، عيار 21 نحو 683 جنيها، وعيار 18 نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 781 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 5464 جنيها.وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 7 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من 5 مساء حتى 6 صباحا وإغلاقها تماما يومي الجمعة والسبت.وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية بداية من يوم الإثنين وحتى الخميس من الساعة 9.30 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.