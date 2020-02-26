

أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق مع بداية شهر أبريل أسعار الأسمنت المحلية بالأسواق مع بداية شهر أبريل

شهدت أسعار الأسمنت المحلية حالة من الاستقرار، مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 1 أبريل، وذلك بعد حالة التباين بالأمس، وتنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار الأسمنت المحلية، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.



أسمنت المسلح



سجل سعر الأسمنت المسلح 870 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 813 جنيه للطن، وسجل أسمنت المخصوص 830 جنيهات للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 815 جنيه للطن، وأسمنت السويدي 875 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 828 جنيه للطن، وأسمنت حلوان 840جنيهًا للطن، وأسمنت مصر بني سويف 830 جنيهًا للطن، وأسمنت العسكري 810 جنيهًا للطن.

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الأسمنت الأبيضوسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2500 جنيه، وسوبر سيناء 2460 جنيهًا، ورويال العادة 2430 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2425 جنيهًا للطن.الأسمنت المخلوطسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 730 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 730 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت الواحة 750 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 730 جنيهًا للطن.الأسمنت المقاوموسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 860 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 895 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس «سي ووتر» 860 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 905 جنيهًا للطن.الجبسواستقرت أسعار الجبس، فسجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 700 جنيه للطن، بينما سجل جبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.