

إيطاليا.. مشاهد غير مسبوقة من قلب مستشفى متطور لعلاج كورونا إيطاليا.. مشاهد غير مسبوقة من قلب مستشفى متطور لعلاج كورونا

تمكنت عدسة "سكاي نيوز" من دخول أحد المستشفيات الإيطالية المخصصة للمصابين بفيروس كورونا، وذلك بهدف رصد مشاهد غير مسبوقة عن الوضع الداخلي والجهود التي يبذلها الطاقم الطبي، رغم كل المخاطر.



ودخلت "سكاي نيوز" مستشفى الأمراض المعدية في نابولي، جنوبي إيطاليا، الذي يستقبل بصفة استثنائية المصابين بـ"كوفيد-19"، وسط إجراءات مشددة.



ويظهر التقرير أطباء وممرضين مرتدين كمامات متطورة تشبه إلى حد كبير أقنعة الغاز التي لا نراها عادة في المستشفيات، وبزيهم المتين العازل للماء.

قد يعجبك أيضا...

وبفضل هذه الملابس والمعدات، لم يتم إلى حدود الساعة تسجيل أية إصابة بالفيروس لدى أحد أعضاء الطاقم الطبي للمستشفى.ويشير التقرير إلى أن الممرضين لا يسمح لهم بدخول غرف علاج المرضى، حيث يقتصر التواصل على التخاطب من النافذة مع الزملاء المرافقين للمريض والذين لا يمكنهم أيضا الخروج أبدا خلال فترات أزمة كهذه.وحين يحتاج أي مريض لحقنة معينة، يتم تمريرها عبر بوابة خاصة.وامتلأت الطاقة الاستيعابية لهذا المستشفى عن آخرها، بفعل التزايد السريع في عدد المصابين، الذين ما يزال أغلبهم في مقتبل العمر.ويعد هذا المستشفى استثنائيا في جنوب إيطاليا، وهو الأكثر تطورا في المنطقة، كما أنه يخضع لإجراءات حماية مشددة، هدفها التصدي للفيروس ومنع تفشيه.وفي هذا الصدد، يقول أحد أعضاء الطاقم الطبي "التنظيم الجيد هو أول شيء يجب القيام به في مستشفى كهذا، من المهم جدا فصل الممرات وتنظيم طريقة ارتداء الزي الواقي ونزعه وكيفية تنظيم وجود الطبيب والممرض في غرفة العلاج، وطريقة وضع الكمامة.. هذه كلها أمور مهمة جدا دون أن ننسى المعدات الطبية الضرورية التي طالبنا بها مرارا وحصلنا عليها الآن".يشار إلى أن إيطاليا حافظت على استقرار الحالات الجديدة المصابة بكورونا، عند نحو 4050 يوم الثلاثاء، دون تغيير يذكر عن اليوم السابق أي أن خمسة أيام انقضت دون أن تشهد زيادة كبيرة.ويوم الثلاثاء، حذر مسؤولون بقطاع الصحة من أن من السابق لأوانه التفكير في رفع قيود الحركة المفروضة في البلاد، وقالوا إن تباطؤ وتيرة ظهور حالات جديدة يجب ألا يثير الآمال بقرب انتهاء الأزمة.https://www.skynewsarabia.com/world/1333141-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%82%D8%A9-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%81%D9%89-%D9%85%D8%AA%D8%B7%D9%88%D8%B1-%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7