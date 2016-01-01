بيان رسمي – أحمد فتحي: لا خلافات مع إدارة الأهلي.. انتهت رحلتي وسأظل عاشقا للنادي دوما

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صورة الخبر: أحمد فتحي
أحمد فتحي

شدد أحمد فتحي ظهير أيمن النادي الأهلي على عدم وجود خلافات مع إدارة النادي بسبب عدم تجديد تعاقده.

وأصدر أحمد فتحي بيانا رسميا، أوضح فيه عدم وجود خلافات بينه وبين إدارة النادي بسبب عدم التجديد.

وتوجه فتحي في بيانه بالشكر للنادي الأهلي وجماهيره، وكافة الأجهزة الفنية واللاعبين الذين عمل معهم طوال مسيرته داخل الفريق، مؤكدا تحقيق إنجازات ما كان ليحققها في أي مكان آخر.

وأنهى فتحي بيانه بالتأكيد على أنه وإن كانت رحلته قد انتهت مع الفريق، لكنه سيبقى دائما أحد مشجعي الأهلي.

المصدر: filgoal

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