

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي

أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم رسميا اليوم الأربعاء، رحيل لاعبه أحمد فتحي عن "القلعة الحمراء" بنهاية الموسم الجاري، بعد فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق لتجديد عقد اللاعب.



وقال الأهلي في بيان رسمي له: "أعربت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الكابتن محسن صالح عن تمنياتها بالتوفيق للاعب أحمد فتحي، مع نهاية الموسم الجاري".



واستمرت المفاوضات بين فتحي والأهلي لفترة طويلة، قبل أن يختلف الطرفان على المقابل المالي، بالعقد الجديد.