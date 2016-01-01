قال متحدث باسم شركة الخطوط الجوية القطرية، إحدى أكبر شركات الطيران في الشرق الأوسط، إن هناك تخفيضاً مؤقتاً بنسبة 40% من الموظفين في مطار حمد الدولي بسبب جائحة الفيروس التاجي.
وأضاف المتحدث إن التخفيضات حدثت في مختلف المجالات بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات وتجارة التجزئة وموظفي الخدمات الأرضية. وتم اتخاذ هذه الخطوة كاستجابة قصيرة الأجل في ضوء انخفاض عدد الركاب عبر المطار. وقال المتحدث إن الموظفين المتضررين إما يعملون في المنزل أو في إجازة أو يأخذون إجازة بدون أجر.
وتعد شركات الطيران من بين أكثر الشركات تضررا، حيث يدفع الفيروس التاجي الحكومات إلى تقييد السفر وتقييد الطائرات وضرب الأرباح.
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التعليقات على بلومبرغ : قطر تسرح 40% من العاملين في مطار حمد الدولي
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