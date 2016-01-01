البلازما الباردة.. شركة روسية تبتكر نوعا خاصا من المياه لقتل فيروس كورونا



مكافحة فيروس كورونا مكافحة فيروس كورونا

اكتشف خبراء روس في شركة "ماجناريل أكوا" طريقة لمحاربة البكتيريا والفطريات والفيروسات بفعالية.



وبحسب قناة "روسيا اليوم" يرى هؤلاء الخبراء أن المياه المعالجة بالبلازما الباردة يمكن أن تكون سلاحا مميتا حتى ضد فيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد – 19".



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