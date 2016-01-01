انهيار الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا.. رسالة غامضة من رئيس اليورو تثير الشكوك



انهيار الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا انهيار الاتحاد الأوروبي بسبب كورونا

حذر رئيس مجموعة اليورو ماريو سنتينو وزراء المال الأوروبيين من خطر "تفكك" منطقة اليورو نتيجة وباء فيروس كورونا كوفيد-19، وذلك بحسب وكالة فرانس برس، حيث كتب سنتينو الذي يتولى أيضا حقيبة المال في البرتغال في رسالة "لا شك في اننا سنخرج جميعا من الازمة مثقلين بديون أكبر بكثير، لكن هذا التأثير وتداعياته الطويلة يجب ألا يصبح مصدر تفكك".



ووجهت الرسالة إلى وزراء 19 بلدا في مجموعة "يوروجروب"، إضافة الى دول الاتحاد الأوروبي غير الأعضاء في المجموعة، وخلال اجتماعهم عبر الفيديو، امهل رؤساء الدول والحكومات الـ27 في الاتحاد وزرائهم خمسة عشر يوما لبلورة رد اقتصادي مشترك على الأزمة، حيث يجتمع الوزراء في السابع من أبريل ايضا عبر الفيديو لبحث هذا الموضوع.



وأكد سنتينو في رسالته أن الرد المشترك يجب ان يحدد "قبل عيد الفصح" في 12 أبريل، قائلا: ثمة تفاهم على العناصر الرئيسية للرد السياسي في هذه المرحلة من أزمة فيروس كورونا: تحسين الانظمة الصحية وتأمين السيولة التي تحتاج إليها الشركات للاستمرار وتعويض العمال الذين تم الاستغناء عنهم".

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وتابع رئيس مجموعة اليورو، "علينا بحث سبل استخدام الأدوات الموجودة ولكن علينا أن نبدي انفتاحا على درس حلول أخرى، اذا تبين ان (الادوات) الأولى غير ملائمة".ويثير أحد هذه الحلول "الجديدة" انقساما بين الأوروبيين: إحداث "أداة" لاقتراض مشترك للدول الـ19 الأعضاء في مجموعة اليورو تسمى "سندات كورونا"، الامر الذي دعت إليه إيطاليا وإسبانيا وفرنسا إضافة إلى ست دول أخرى في منطقة اليورو.وهذا الأمر تطالب به منذ وقت طويل الدول الرازحة تحت ديون في جنوب أوروبا على غرار إيطاليا، لكن دول الشمال ترفضه وتدعو في المقابل إلى اللجوء لصندوق انقاذ منطقة اليورو (آلية الاستقرار الأوروبية) الذي قد يمنح الدول المتعثرة خطا ائتمانيا، وأبدى سنتينو "استعداده لمناقشة اقتراحات ملموسة، مبررة وفاعلة، يمكن ان تساعدنا في تسريع وتيرة ردنا".