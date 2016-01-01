مصريون عائدون من بريطانيا يرفضون دخول الحجر الصحي.. فيديو



مصريون عائدون من بريطانيا مصريون عائدون من بريطانيا

تجمهر عدد من المصريين العائدين من بريطانيا فى مطار القاهرة الدولي، اعتراضا على دخول الحجر الصحى فى الرحلة الاستثنائية التى خصصتها مصر لإعادة المصريين العالقين هناك بعد قرار حظر الطيران.



كانت وزارة الصحة قررت عزل جميع المصريين العائدين من دول الخارج على الرحلات الاستثنائية القادمة من دول بها إصابات بفيروس كورونا المستجد.



وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية اعتبارا من 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل المقبل، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.

