تداولت بعض الصحف والمواقع العالمية، تصريحات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، والتي مدح فيها نجمنا محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.
وكان ميسي وفقا لتصريحات نقلتها "ديلي ستار" البريطانية، قال إن "محمد صلاح يقدم أداء ممتازا مع فريق ليفربول، أحب طريقة لعبه، ساديو ماني أيضا يمتلك إمكانيات عالية، تجده في كل مكان في الملعب".
ديلي ستار كانت قد نقلت التصريحات عن موقع أو جلوبو البرازيلي ، لكن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن تلك التصريحات ليست حقيقية، حتى قام المصدر الأصلي، موقع أو جلوبو بحذف تصريحات ميسي بخصوص صلاح ولاعبي ليفربول.
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التعليقات على مفاجأة.. ميسي لم يمدح محمد صلاح.. تفاصيل
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