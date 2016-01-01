مفاجأة.. ميسي لم يمدح محمد صلاح.. تفاصيل

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صورة الخبر: محمد صلاح وليونيل ميسي
محمد صلاح وليونيل ميسي

تداولت بعض الصحف والمواقع العالمية، تصريحات للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة الإسباني، والتي مدح فيها نجمنا محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنجليزي.

وكان ميسي وفقا لتصريحات نقلتها "ديلي ستار" البريطانية، قال إن "محمد صلاح يقدم أداء ممتازا مع فريق ليفربول، أحب طريقة لعبه، ساديو ماني أيضا يمتلك إمكانيات عالية، تجده في كل مكان في الملعب".

ديلي ستار كانت قد نقلت التصريحات عن موقع أو جلوبو البرازيلي ، لكن بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن تلك التصريحات ليست حقيقية، حتى قام المصدر الأصلي، موقع أو جلوبو بحذف تصريحات ميسي بخصوص صلاح ولاعبي ليفربول.

يذكر أن ليفربول قد أقصى برشلونة من دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، قبل أن يتوج بالبطولة على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

المصدر: "ديلي ستار" البريطانية

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