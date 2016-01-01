علاج سريع للقضاء على تورم لسعات النحل



تورم لسعات النحل تورم لسعات النحل

يتعرض العديد من الأشخاص للساعات النحل، لذلك كشف موقع بولد سكاى الهندي الشهير عن أفضل علاج للسعات النحل.



معجون الأسنان:



يمكن أن يسمى معجون الأسنان واحدة من العلاجات غير مكلفة من لدغة النحل. أظهرت معجون الأسنان نتائج فعالة للغاية في علاج أعراض اللدغة النحل. وهو قلوي بطبيعته ووجد أنه يقلل من التأثيرات الحمضية والسامة لسم النحل.

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المكونات المطلوبة:معجون الأسنانكيف تستعمل:ضع بعض معجون الأسنان على الجرح برفقاتركه على الجرح لمدة 20 دقيقة على الأقل قبل الغسيلكرر إذا لزم الأمر