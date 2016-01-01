

علاج جيد للحموضة بديل الفوار علاج جيد للحموضة بديل الفوار

يقع العديد من الأشخاص فى أخطاء غذائية تعرضهم للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، أبرزها مشكلة الحموضة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف اسرع علاج الحموضة.



كشف موقع هيلث عن أفضل علاج الحموضة وهى صودا الخبز، ومدى فاعليتها فى علاج أغلب مشاكل الجهاز الهضمى.



وقدم الموقع، طريقة عمل محلول صودا الخبز لعلاج الحموضة :

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لعمل محلول صودا الخبز ، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا. بمجرد ذوبان صودا الخبز ، اشرب المحلول.