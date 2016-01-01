علاج جيد للحموضة بديل الفوار

آخر الأخبارالصحة والجمال › علاج جيد للحموضة بديل الفوار

صورة الخبر: علاج جيد للحموضة بديل الفوار
علاج جيد للحموضة بديل الفوار

يقع العديد من الأشخاص فى أخطاء غذائية تعرضهم للعديد من مشاكل الجهاز الهضمي، أبرزها مشكلة الحموضة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك اكتشاف اسرع علاج الحموضة.

كشف موقع هيلث عن أفضل علاج الحموضة وهى صودا الخبز، ومدى فاعليتها فى علاج أغلب مشاكل الجهاز الهضمى.

وقدم الموقع، طريقة عمل محلول صودا الخبز لعلاج الحموضة :

لعمل محلول صودا الخبز ، أضف حوالي ملعقة كبيرة من صودا الخبز إلى كوب من الماء وامزجه جيدًا. بمجرد ذوبان صودا الخبز ، اشرب المحلول.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على علاج جيد للحموضة بديل الفوار

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94839

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager