كيف تتحدث مع أطفالك عن فيروس كورونا المستجد؟

أصبح مرض فيروس كورونا كوفيد -19 حديث الساعة ، قد تتساءل عن كيفية دعم احتياجات أطفالك التنموية وتوعيتهم حول فيروس كورونا وعندما تناقش الأطفال بصدق وباستخدام معلومات دقيقة حول مرض فيروس كورونا 2019، فإن ذلك يساعدهم على فهم الأحداث، ويخفف بعض مخاوفهم، ويجعلهم يشعرون بالأمان، ويساعدهم على البدء بالتأقلم.
كيف أبدأ الحديث مع أطفالي حول مرض فيروس كورونا 2019؟
الخطوة الأولى هي التعلم عن مرض فيروس كورونا 2019 من مصادرة موثوقة، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية (CDC) واطلع على الحقائق المتعلقة بالتوصيات الحالية، سواء من الحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية، وتلك المتعلقة بكيفية حماية عائلتك من العدوى وبذلك ستكون مستعدًا للتحدث مع أطفالك وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجون إليه في الأوقات العصيبة.
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