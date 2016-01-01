كيف تتحدث مع أطفالك عن فيروس كورونا المستجد؟



كيف تتحدث مع أطفالك كيف تتحدث مع أطفالك

أصبح مرض فيروس كورونا كوفيد -19 حديث الساعة ، قد تتساءل عن كيفية دعم احتياجات أطفالك التنموية وتوعيتهم حول فيروس كورونا وعندما تناقش الأطفال بصدق وباستخدام معلومات دقيقة حول مرض فيروس كورونا 2019، فإن ذلك يساعدهم على فهم الأحداث، ويخفف بعض مخاوفهم، ويجعلهم يشعرون بالأمان، ويساعدهم على البدء بالتأقلم.



كيف أبدأ الحديث مع أطفالي حول مرض فيروس كورونا 2019؟



الخطوة الأولى هي التعلم عن مرض فيروس كورونا 2019 من مصادرة موثوقة، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية (CDC) واطلع على الحقائق المتعلقة بالتوصيات الحالية، سواء من الحكومة الفيدرالية أو حكومة الولاية، وتلك المتعلقة بكيفية حماية عائلتك من العدوى وبذلك ستكون مستعدًا للتحدث مع أطفالك وتزويدهم بالدعم الذي يحتاجون إليه في الأوقات العصيبة.

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وإذا أمكن اختر وقتًا يرغب أطفالك بالتحدث خلاله، قبل تناول العشاء مثلًا اسألهم عن المعلومات التي يعرفونها مسبقًا وعن الأسئلة والمخاوف التي لديهم ولكل شخص طريقته في التفاعل، لكن اعتمد على أسئلة الأطفال لتحديد مسار النقاش.استمع وأجب عن أسئلتهم بالاستناد إلى الحقائق وقدمها بطريقة يمكنهم فهمها إذا لم تعرف إجابة سؤال ما، كن صادقًا معهم ودعهم يعرفون أن هناك الكثير من الشائعات والمعلومات الخاطئة، وأنك سوف تساعدهم على تعلم الحقائق. إذا كان الأمر مناسبًا لأعمارهم، يمكنك أن توضح لهم كيفية البحث عن الإجابة على موقع إنترنت موثوق به.تحدث مع أطفالك بشكل متكرر لتعرف مدى تأقلمهم وقدِّم لهم تحديثات منتظمة عند ظهور معلومات جديدة حول مرض فيروس كورونا 2019 والاحتياطات التي يجب أن تتخذها العائلات وشجعهم على التعبير عن مشاعرهم، ودعهم يعرفون بأن القلق أمر طبيعي شجعهم أيضًا على الاستفسار منك عندما تتبادر لديهم تساؤلات جديدة فهذا يساهم في بناء الثقة.