بزجاجة بلاستيك .. تخلصي من الذباب والهاموش بهذه الحيلة الذكية



تخلصي من الذباب والهاموش بهذه الحيلة الذكية تخلصي من الذباب والهاموش بهذه الحيلة الذكية



تعاني أغلب البيوت المصرية من انتشار الهاموش والذباب، وهو ما يتسبب في إزعاج شديد، بالإضافة إلى أنه يمكن أن يتسبب في انتشار الأمراض.



وقالت الدكتورة سماح نوح ئيس قسم الإرشاد البيطري ومسؤول العلاقات العامة والإعلام بالطب البيطري بالمنوفية، إن هناك حيلة بسيطة يمكن إعدادها في المنزل تقضي على الذباب والهاموش.



اقرأ ايضا :

قد يعجبك أيضا...

الجرجير والمش والجعضيض.. هل تقي الأكلات الشعبية من الإصابة بفيروس كورونا؟بشرى سارة.. دواء فيروس سي يعالج 11 حالة مصابة بـ كوروناوأضافت سماح نوح في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك، أنه يمكن التخلص من الناموس والهاموش بدون استخدام مبيدات حشرية، وذلك عبر هذه مكونات موجود داخل كل منزل.وأفادت سماح نوح، بأنه يتم إحضار زجاجة بلاستيك كبيرة، ونقسمها وتلبس النصف العلوي بالمقلوب، ثم نضع صابون سائل و معلقتين خل، ومعلقتين سكر مع معلقتين ملح ونصف ليمونه، أو كوب فانتا أو ميرندا تفاح، أو إضافة سائل التخلص من الناموس معهم، وتوضع الزجاجة في المكان المراد التخلص منه من الحشرات.