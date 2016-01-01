بيتزا بطاطس
تحتار السيدات فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".
ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.
طريقة عمل بيتزا بطاطس للشيف شربينى
مقادير بيتزا البطاطس
بطاطس
انشوجة مشروم
فلفل ألوان
بصل
جبنة بارميزان
جبنة موتزريلا مبشور
صلصة طماطم
زبدة بيض بقسماط ملح - فلفل زيت
طريقة تحضير بيتزا البطاطس
* اسلقي البطاطس في ماء وملح ثم اهرسيها وأضيفي اليها الجبنة والملح والفلفل
* ادهني صينية الفرن بقليل من الزبدة ثم رشي عليها قليلا من البقسماط
* ضعي البطاطس في الصينية وعليها اضيفي صلصة الطماطم وشرائح البصل والمشروم والفلفل الألوان والجبنة الموتزريلا والأنشوجة
* ادخليها فرنا ساخنا... وقدميها بعد أن تبرد
طريقة عمل شيبسي الجزر المخبوز لـ أميرة شنب
مقادير شيبسي الجزر المخبوز
1 كيلو جزر حلقات
ربع كوب زيت زيتون
1 ملعقة كبيرة ملح
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة أعشاب إيطالية
طريقة تحضير شيبسي الجزر المخبوز:
* تتبل حلقات الجزر بكل المكونات
* تدخل الفرن في صينية مبطنة بورق زبدة وتقدم.
طريقة موس شيكولاتة للشيف شربيني
مقادير موس شيكولاتة
350 جرام شيكولاتة
150 جرام زبدة
6 صفار بيض
2 جرام ملح
2 جرام فانيليا
6 بياض بيض
75 جرام سكر
150 جرام كريمة مخفوقة
تقدم مع الشيكولاتة مبشورة
طريقة تحضير موس شيكولاتة
* اخلطي الشيكولاتة السائحة مع الزبدة ثم ارفعيها من على النار واخلطيها مع أصفر البيض مع الفانيليا
* اخفقي أبيض البيض مع السكر ورشة الملح الى ان يصبح لديك مارينج ابيض وهش
* أضيفي عليه الشيكولاتة بالأصفر وقلبيه جيدا
* أضيفي اليها كريم دريم واستمري في التقليب
* صبيه في القالب ورشي عليها الشيكولاتة وسكر بودرة
التعليقات على هنتعشى إيه النهاردة .. بيتزا بطاطس وشيبسي الجزر وموس شيكولاتة
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق