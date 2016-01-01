هنتعشى إيه النهاردة .. بيتزا بطاطس وشيبسي الجزر وموس شيكولاتة



بيتزا بطاطس بيتزا بطاطس



تحتار السيدات فى اختيار قائمة طعام مناسبة للعشاء تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفى نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها فى وقت قصير حتى لا تتسبب في مشاكل أثناء النوم، وهذا لا يعنى أن يكون العشاء دائما "جبن ولانشون".



ونقدم لكم بشكل يومي قائمة طعام متنوعة من الأطباق التى تشعرك بالشبع وفى نفس الوقت يمكن تقديمها على مائدة العشاء.



طريقة عمل بيتزا بطاطس للشيف شربينى

مقادير بيتزا البطاطس

بطاطس

انشوجة مشروم

فلفل ألوان

بصل

جبنة بارميزان

جبنة موتزريلا مبشور

صلصة طماطم

زبدة بيض بقسماط ملح - فلفل زيت

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