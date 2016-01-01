تسالي العزل المنزلي.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة



آيس كريم الفراولة آيس كريم الفراولة

تشعرين بالملل في العزل المنزلي، فقد قدمت الشيف هالة فهي عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل ايس كريم الفراولة، وبنفس مذاقه الايس كريم الجاهز، وبتكاليف أقل، واليكم طريقة عمل ايس كريم الفراولة بالتفصيل..



وقت التحضير : 10 دقائق

وقت الطبخ : 8 ساعات

تكفي ل : 8 أكواب



ويمكن تحضير طريقة عمل ايس كريم الفراولة بطريقة بسيطة وغير متكلفة، حيث يتم وضعها داخل اكواب الايس كريم او وضعها على الكيك وعمل كيكة ايس كريم، وسوف تنال إعجاب عائلتك بأكملها.

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طريقة عمل آيس كريم الفراولةمقادير طريقة عمل آيس كريم الفراولة1 كيلو فراولة3 كوب كريم شانتية مخفوق1 كوب عسل1 كوب زباديطريقة تحضير آيس كريم الفراولة1- نختار الفراولة الجامدة، ونقطعها مكعباتندخلها الفريزر تتجمد لحد ما تتماسك جدا.2- نضع الفراولة المجمدة في الكبة او محضرة الطعام، ونضربها ضربة خفيفة مرتين أو ثلاثة.3- نضيف الزبادي والعسل، ونضربها كمان مرةنضع الكريم شانتية المخفوق ونضرب الخليط ضربة اخيرة حتى يتجانس تماما.4- نضع الآيس كريم في بولة مناسبة، ونغطيها بورق فويل أو استرتش، أو في علبة بلاستيك بغطاء محكم، مثل: علبة الآيس كريم.5- يتم وضعه في الفريزر حتى يتجمد، ثم يقدم.