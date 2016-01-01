تسالي العزل المنزلي.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة

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صورة الخبر: آيس كريم الفراولة
آيس كريم الفراولة

تشعرين بالملل في العزل المنزلي، فقد قدمت الشيف هالة فهي عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل ايس كريم الفراولة، وبنفس مذاقه الايس كريم الجاهز، وبتكاليف أقل، واليكم طريقة عمل ايس كريم الفراولة بالتفصيل..

وقت التحضير : 10 دقائق
وقت الطبخ : 8 ساعات
تكفي ل : 8 أكواب

ويمكن تحضير طريقة عمل ايس كريم الفراولة بطريقة بسيطة وغير متكلفة، حيث يتم وضعها داخل اكواب الايس كريم او وضعها على الكيك وعمل كيكة ايس كريم، وسوف تنال إعجاب عائلتك بأكملها.

طريقة عمل آيس كريم الفراولة

مقادير طريقة عمل آيس كريم الفراولة

1 كيلو فراولة
3 كوب كريم شانتية مخفوق
1 كوب عسل
1 كوب زبادي


طريقة تحضير آيس كريم الفراولة
1- نختار الفراولة الجامدة، ونقطعها مكعبات
ندخلها الفريزر تتجمد لحد ما تتماسك جدا.

2- نضع الفراولة المجمدة في الكبة او محضرة الطعام، ونضربها ضربة خفيفة مرتين أو ثلاثة.

3- نضيف الزبادي والعسل، ونضربها كمان مرة
نضع الكريم شانتية المخفوق ونضرب الخليط ضربة اخيرة حتى يتجانس تماما.

4- نضع الآيس كريم في بولة مناسبة، ونغطيها بورق فويل أو استرتش، أو في علبة بلاستيك بغطاء محكم، مثل: علبة الآيس كريم.

5- يتم وضعه في الفريزر حتى يتجمد، ثم يقدم.

المصدر: elbalad

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