تسالي العزل المنزلي.. طريقة عمل آيس كريم الفراولة

تشعرين بالملل في العزل المنزلي، فقد قدمت الشيف هالة فهي عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك طريقة عمل ايس كريم الفراولة، وبنفس مذاقه الايس كريم الجاهز، وبتكاليف أقل، واليكم طريقة عمل ايس كريم الفراولة بالتفصيل..
وقت التحضير : 10 دقائق
وقت الطبخ : 8 ساعات
تكفي ل : 8 أكواب
ويمكن تحضير طريقة عمل ايس كريم الفراولة بطريقة بسيطة وغير متكلفة، حيث يتم وضعها داخل اكواب الايس كريم او وضعها على الكيك وعمل كيكة ايس كريم، وسوف تنال إعجاب عائلتك بأكملها.
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