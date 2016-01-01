وجهت منظمة الصحة العالمية تحذيرات إضافية لمن يعانون بعض الأمراض المزمنة، من تعريض أنفسهم لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما قد يجعل حالتهم الصحية في وضع أصعب.
وقالت المنظمة في منشور بحسابها على موقع "فيسبوك"، إن مرضى القلب والأوعية الدموية والسكري والسرطان والجهاز التنفسي، قد يكونوا في حالة خطرة إن أصيبوا بفيروس كورونا.
وطلبت المنظمة ممن يعانون هذه الأمراض، المداومة على تناول أدويتهم بانتظام، والمواظبة على متابعة النصائح الطبية، خصوصا في ظل تفشي فيروس كورونا عالميا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على احترس من كورونا.. "تحذيرات إضافية" للمصابين بهذه الأمراض
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق