هل سيتم إغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين بسبب كورونا.. الوزراء يرد



الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تداول حول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تمديد ساعات حظر التجوال بكافة أنحاء الجمهورية وإغلاق البنوك بشكل كامل لمدة أسبوعين.



وقال مجلس الوزراء إن ما يتم تداوله غير صحيح، ونؤكد أنه لم يتم اتخاذ أية قرارات بشأن تمديد ساعات حظر التجوال أو إغلاق البنوك في مصر، ونوضح أن كافة البنوك تعمل بشكل طبيعي وفقًا للمواعيد اليومية المعلنة منذ قرار مجلس الوزراء بحظر التجوال دون أي تغيير.



وأنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي، ونهيب بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تهدف لإثارة القلق لدى المواطنين وهز الثقة في الاقتصاد المصري.

