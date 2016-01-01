هل زار النبي محمد مصر؟ تعرف على الإجابة بالأدلة

هل زار النبي محمد مصر؟ سؤال يتردد على أذهان الكثير من الناس، ولا يعلم حقيقته الكثير، بالرغم من ان هناك العديد من الآراء التي ترجح أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مصر.
زيارة النبي محمد إلى مصر
روى الإمام الطبراني والإمام البيهقي والإمام البزار وصححه الإمام الطبراني في كتابه “دلائل النبوة” من حديث شداد بن أوس (أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به مر بأرض ذات نخل، فأمره جبريل عليه السلام أن ينزل من فوق البراق ليصلي، فصلى ثم أخبره أن المكان الذي فيه هو يثرب أو طيبة، وإليها المهاجرة، ثم أمره أن يصلي عندما مر بمدين عند شجرة موسى، وهي التي استظل بها بعد أن سقي الغنم للمرأتين قبل أن يلتقي بأبيهما، كما قال بعض الشراح، ولما مر الركب بطور سيناء أمره أن يصلي أيضا، وذلك حيث كلم الله موسى، وعند المرور ببيت لحم صلي أيضا، وذلك حيث ولد عيسى بن مريم).
رحلة الإسراء والمعراج ونزول النبي إلى خمسة أماكن
في رحلة الإسراء والمعراج، التي أسرى الله بها بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماء، نزل النبي في 5 أماكن، طلب منه جبريل أن يصلي فيها، ذكرها البزار والطبراني والبيهقي والقسطلاني والإمام أحمد بن حنبل وبرهان الدين الحلبي والنبهاني.
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