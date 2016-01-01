رئيس جامعة الفيوم: توفير حسابات على المنصة التعليمية webex

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صورة الخبر: جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

صرح الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، بأن المجلس الأعلى للجامعات قام بتوفير حسابات على المنصة التعليمية webex الخاصة بشركة sico وهي منصة تعليمية تتيح التعليم عن بعد والاجتماعات لأعداد كبيرة بصورة مجانية لمدة ثلاثة شهور.

وأشارت الدكتورة شيرين طايع مدير مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة إلى أنه قد تم إنشاء حساب مفعل لمنسق من كل كلية يمكنه من خلاله إنشاء حسابات لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بكليته.

وأضافت الدكتورة شيرين طايع أن فريق مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة قام بإعداد tutorial تفصيلي بالخطوات يوضح لكل منسق كيفية إنشاء حسابات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية المسؤول عنها، بالإضافة إلى أن فريق مركز التعليم الإلكتروني يوفر الدعم الفني لكل كليات الجامعة بصورة مستمرة ويومية.

والجدير بالذكر أنه يمكن عقد اجتماعات من خلال منصة zoom أو webex حيث تمت إتاحتهما لجميع منسوبي جامعة الفيوم بالإضافة إلى توفير فيديوهات تفصيلية تتضمن شروحات للمنصتين على صفحة مركز التعليم الإلكتروني بجامعة الفيوم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

المصدر: elbalad

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