حقيقة ارتفاع تنسيق الثانوية العامة 2020



تنسيق الثانوية العامة تنسيق الثانوية العامة

كشف الدكتور محمد الطيب المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن حقيقة التوقعات فيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2020، أنه لا يمكن تحديده دون الرجوع لمرجعية قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة يوم السبت 21 مارس.



وأكد "الطيب" في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن ما هو مؤكد في الوقت الحالي هو أن الدراسة مؤجلة حتى 12 أبريل المقبل وامتحانات نهاية العام الدراسي لن تبدأ قبل 30 مايو وإلغاء الميدتيرم وإضافة درجاته إلى امتحانات نهاية العام الدراسي.



وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم للنظر في جميع القرارات الخاصة بالطلاب وكل ما يخص تعليق الدراسة والامتحانات والتنسيق حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة وذلك وفقا لكافة التطورات التي قد تحدث، حيث أن هناك تنسيقا تاما وكاملا مع وزارة التربية والتعليم والذي يحدث بشكل يومي فكل قرار تتخذه وزارة التربية والتعليم يترتب عليه قرارات هامة يتم اتخاذها من وزارة التعليم العالي.

