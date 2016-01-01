حقيقة ارتفاع تنسيق الثانوية العامة 2020

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › حقيقة ارتفاع تنسيق الثانوية العامة 2020

صورة الخبر: تنسيق الثانوية العامة
تنسيق الثانوية العامة

كشف الدكتور محمد الطيب المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن حقيقة التوقعات فيما يخص تنسيق الثانوية العامة 2020، أنه لا يمكن تحديده دون الرجوع لمرجعية قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة يوم السبت 21 مارس.

وأكد "الطيب" في تصريح خاص لموقع صدى البلد، أن ما هو مؤكد في الوقت الحالي هو أن الدراسة مؤجلة حتى 12 أبريل المقبل وامتحانات نهاية العام الدراسي لن تبدأ قبل 30 مايو وإلغاء الميدتيرم وإضافة درجاته إلى امتحانات نهاية العام الدراسي.

وأشار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى أن المجلس الأعلى للجامعات في حالة انعقاد دائم للنظر في جميع القرارات الخاصة بالطلاب وكل ما يخص تعليق الدراسة والامتحانات والتنسيق حتى يتم اتخاذ القرارات المناسبة وذلك وفقا لكافة التطورات التي قد تحدث، حيث أن هناك تنسيقا تاما وكاملا مع وزارة التربية والتعليم والذي يحدث بشكل يومي فكل قرار تتخذه وزارة التربية والتعليم يترتب عليه قرارات هامة يتم اتخاذها من وزارة التعليم العالي.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حقيقة ارتفاع تنسيق الثانوية العامة 2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
9520

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager