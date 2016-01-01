

لـ كورونا وجه غير قبيح.. تعرف على فوائد ومميزات التجارة الإلكترونية لـ كورونا وجه غير قبيح.. تعرف على فوائد ومميزات التجارة الإلكترونية

أظهر فيروس كورونا فوائد عدة في بعض القطاعات، وذلك على الرغم من الوجه القبيح للفيروس من حصد الأرواح وتفشيه كوباء والإضرار بالاقتصاديات والقطاعات المختلفة، ولكن من بين القطاعات المستفيدة من فيروس كورونا كان التجارة الإلكترونية.



وخلال السطور التالية يستعرض "صدى البلد، فوائد التجارة الإلكترونية على جميع الأشياء المتعلقة، وفيما يلي مقدمة عن فوائد التجارة الإلكترونية:



تطورت الأنشطة الاقتصادية في الآونة الأخيرة وتميزت بالاتجاه نحو العولمة، وأثبتت بعض التجارب نجاحا نتيجة التطور وزيادة حدة الترابط بين الأسواق.

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* عدة فوائد للتجارة الإلكترونية:- تساعد التجارة الإلكترونية على سرعة الاستجابة لطلبات العملاء إذا ما قورنت بالمعاملات الورقية التقليدية التي قد تستغرق وقت أطول حتى يمكن تلقي أوامر الشراء الرد عليها.- تعد التجارة الإلكترونية وسيلة فعالة لتوسيع نطاق الأسواق المحلية كي تتصل ببعضها البعض على مستوى العالم، وبالتالي تساهم بكفاءة عالية في تسويق السلع والخدمات على مستوى العالم.- تقوم التجارة الإلكترونية بتخفيض تكاليف المراسلات البريدية والدعاية والإعلان والتوزيع والتصميم والإعلان بنسبة لا تقل عن 80% من التكلفة الإجمالية.- من فوائد التجارة الإلكترونية أيضا أنها تقلل المخاطر التي ترتبط بتراكم المخزون، وذلك عن طريق تخفيض الزمن الذي يستغرقه معالجة البيانات أو المعاملات التي تتعلق بالطلبيات.- تعتبر التجارة الالكترونية أحد الآليات التي تعتمد عليها عولمة المشروعات التجارية والإنتاجية والبنوك والبورصات.- إنشاء المتاجر الالكترونية بتكلفة مُخفضة مُقارنة ً بتكلفة إنشاء المتاجر التقليدية، ومن ثم ينعكس ذلك إيجابيا على تكلفة إتمام الصفقات التجارية.- توفير نظم معلومات تقوم بدعم اتخاذ القرارات الإدارية من خلال نظام تبادل المعلومات بدقة لتحقيق القدرة على الرقابة والضبط المُحاسبي.- السماح بتخفيض المخزون من خلال استعمال عملية السحب في نظام إدارة سلسلة التزويد.- القدرة على إنشاء تجارة متخصصة.- خفض تكاليف الاتصالات السلكية واللاسلكية.- تسهيل أداء المدفوعات الدولية المترتبة على الصفقات التجارية من خلال النقود الالكترونية مقبولة الدفع عالميا خلال فترة قصيرة.ويمكن تقسيم فوائد وفرص التجارة الالكترونية إلى ثلاثة مستويات رئيسية:* فرص وفوائد التجارة الالكترونية للمجتمع:- تقوم التجارة الالكترونية بخلق فرص العمل الحر والعمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتصل بالأسواق العالمية بأقل تكلفة استثمارية، وتمثل تجارة الخدمات مجالا أساسيا في التجارة الالكترونية.- زيادة عدد الأفراد الذين يقومون بالعمل من المنازل، والتقليل من الاحتياج للخروج من المنزل من أجل التسوق مما يؤدي إلى تقليل عدد السيارات على الطرق.- السماح ببيع بعض البضائع بأسعار أقل ومن ثم شراء الأفراد لكميات أكبر ورفع مستوى معيتشتهم.-إمكانية الاستفادة بالمنتجات والخدمات الخاصة بالدول النامية والتي لم تكن متاحة لهم من قبل مثل فرصة تعلم مهنة والحصول على شهادة جامعية تسهل التجارة الالكترونية.* فوائد التجارة الالكترونية للشركات:يعتبر خفض التكلفة ميزة هامة من مزايا التجارة الالكترونية والتي تتيح للشركات زيادة في الأرباح مع خفض تكاليف التبادل من خلال التشغيل الالكتروني للبيانات.* مزايا التجارة الالكترونية على الشركات للاستفادة منها:-التسويق الأكثر فعالية والربح الكبير فاعتماد الشركات على الإنترنت في التسويق يتيح عرض منتجاتها وخدماتها في العالم مما يوفر فرصة كبيرة للحصول على الأرباح.- خفض التكاليف الإدارية بالإضافة إلى تكاليف الشحن والإعلان ومعلومات التصميم والتصنيع وتخفيض مصاريف الشركات.- إنشاء شركات عالمية التخصص.- منح مصنعي المنتجات مزايا تنافسية من خلال عملية النوع التي تتيح سحب إضافية المواصفات الخاصة على المنتجات.- تقليل الوقت بين إنفاق رأس المال واستلام المنتجات والخدمات.* فرص وفوائد التجارة الإلكترونية للمستهلكين:- توفير التجارة الإلكترونية خدمات قبل وبعد البيع وتحسين جودة المنتج نتيجة التنافس.- السماح للعملاء بالتسوق وإجراء التعاملات الأخرى على مدى 24 ساعة يوميا.- تقديم منتجات وخدمات للعملاء أقل ثمنا.- خلق فرص عمل جديدة وخدمات ومنتجات جديدة، وسرعة تلبية احتياجات المستهلك.