تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم.. عيار 18 يسجل 591 جنيه

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تراجع كبير في أسعار الذهب اليوم.. عيار 18 يسجل 591 جنيه

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 حالة من التراجع في الأسواق بقيمة 11 جنيه.

وتقدم نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب لحظة بلحظة وفقا للتعاملات المحلية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 31-3-2020

وقال نادي نجيب عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك حالة تراجع كبيرة في أسعار الذهب اليوم بقيمة 11 جنيه،فيما تراجعت الأسعار العالمية أيضا.

وأضاف نجيب، في تصريحات ل الدستور أن سعر عيار 18 سجل 591.50 جنيه للجرام، وسجل عيار 21 سجل 690 جنيها للجرام، فيما سجل عيار 24 سجل 788.50 جنيه للجرام.

أسعار المعادن الأخرى

وأشار إلى أن سعر الجنيه الذهب 5520 جنيها، فيما سجلت الاوقية الذهب 1600 دولار، مشيرا إلى أن هناك طلب على الذهب باعتباره ملاذا آمنا في ظل مخاوف بشأن تفشي فيروس كورونا أبقته على مسار تحقيق مكاسب فصلية للمرة السادسة على التوالي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.1 % مسجلا 724.15 دولار للأوقية لكنه في طريقه لتسجيل أكبر خسارة فصلية بالنسبة المئوية منذ 2008.

وتراجع البلاديوم 0.7 % إلى 2311.73 دولار للأوقية، بينما هبطت الفضة 0.1 % إلى 14.10 دولار وهي في سبيلها لتسجيل أسوأ تراجع فصلي منذ يونيو 2013.

المصدر: الدستور

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